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En qué canal pasan Brasil vs. Haití por el Mundial 2026 hoy

El encuentro entre la Verdeamarela y el seleccionado centroamericano se disputa este viernes a las 21.30 (horario argentino) en Filadelfia, Estados Unidos

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Raphinha no jugó bien en el debut ante Marruecos, pero seguirá siendo titular este viernes ante Haití
Raphinha no jugó bien en el debut ante Marruecos, pero seguirá siendo titular este viernes ante HaitíNurPhoto - NurPhoto

Este viernes, desde las 21.30 (horario argentino), Brasil y Haití se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del español Alejandro José Hernández Hernández, se disputa en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Verdeamarela comenzó su participación con un empate 1 a 1 frente a Marruecos por los goles de Vinícius Jr. e Ismael Saibari. Por este motivo, está obligada a recuperarse de inmediato ante el rival más débil de su zona, que viene de jugar un partido inolvidable ante Escocia. Es pentacampeona del mundo y este año, de la mano del DT italiano Carlo Ancelotti, quiere cortar una racha de 24 años sin levantar el trofeo más importante del planeta.

A Brasil le costó hacer pie en el debut ante Marruecos, por lo que debe recuperarse
A Brasil le costó hacer pie en el debut ante Marruecos, por lo que debe recuperarseNurPhoto - NurPhoto

El seleccionado centroamericano, por su parte, cayó por la mínima diferencia ante los escoceses en la jornada inicial por un tanto de John McGinn. Lo llamativo es que fue superior durante casi todo el encuentro, principalmente en el segundo tiempo, lo que hizo que todo el plantel se retirara del Gillette Stadium de Boston bajo una lluvia de aplausos. Sueña con sumar su primer punto de la historia en un Mundial ya que en su única participación hasta el momento, en Alemania 1974, perdió los tres compromisos que disputó.

Brasil vs. Haití: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 21.30 (horario argentino) en Filadelfia, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

  • TyC Sports.
  • DSports.
  • Canal 109 de Flow.
  • Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Brasil corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.13 contra los 26.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Haití. El empate, por su parte, cotiza cerca de 11.50.

Las casas de apuestas ponen a Brasil como claro favorito al triunfo en el encuentro ante Haití
Las casas de apuestas ponen a Brasil como claro favorito al triunfo en el encuentro ante HaitíAdam Hunger - FR110666 AP

Posibles formaciones

  • Brasil: Alisson; Danilo o Róger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos o Alex Sandro; Bruno Guimaraes, Fabinho o Casemiro; Luiz Henrique o Gabriel Martinelli, Raphinha, Vinícius Jr.; y Matheus Cunha o Igor Thiago.
  • Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Louicius Deedson o Casimir, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot y Wilson Isidor.
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