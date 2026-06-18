En qué canal pasan Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026 hoy

El encuentro entre uno de los anfitriones y el seleccionado asiático se disputa este jueves a las 19 (horario argentino) en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá
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Este jueves, desde las 19 (horario argentino), Canadá y Qatar se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chileno Cristián Garay, se disputa en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, y se puede ver en vivo por TV a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El local, uno de los tres anfitriones de esta Copa del Mundo junto a Estados Unidos y México, comenzó su participación en el certamen ecuménico con un empate 1 a 1 frente a Bosnia y Herzegovina por los tantos de Jovo Lukić -B- y Cyle Larin -C-. Sueña con superar la ronda inicial por primera vez en la historia tras las eliminaciones tempraneras en México 1986 y Qatar 2022, sus únicas dos participaciones mundialistas hasta el momento.
El seleccionado qatarí, por su parte, igualó 1 a 1 con Suiza por un gol agónico de Miro Muheim a los 94′ (Breel Embolo, de penal, había puesto en ventaja parcial a los europeos). Afronta su segundo Mundial y, a su vez, el primero como clasificado a través de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ya que en 2022 fue anfitrión. El gran objetivo es consolidar el proyecto deportivo que crearon en los últimos años con una buena participación, para así meterse en las instancias de eliminación directa por primera vez.
Canadá vs. Qatar: cómo ver online
El partido está programado para este jueves a las 19 (horario argentino) en Vancouver, Canadá, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Paramount+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Canadá corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.35 contra los 11.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Qatar. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.80.
Posibles formaciones
- Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles o Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Ali Ahmed o Jacob Shaffelburg o Liam Millar; Cyle Larin y Jonathan David o Tani Oluwaseyi.
- Qatar: Mahmoud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Ahmed; Jassem Gaber Abdulsallam, Assim Madibo o Ahmed Fathi, Issa Laye; Edmílson Jr., Akram Afif y Yusuf Abdurisag o Ahmed Alaaeldin.
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