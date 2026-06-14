En qué canal pasan Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026 hoy

Ecuador, una de las cinco selecciones que representan a Sudamérica en el Mundial 2026, pone primera a su gran ilusión este domingo, cuando desde las 20 de la Argentina se enfrente a Costa de Marfil, por la jornada inicial del Grupo E. La Tri, conducida técnicamente por el rosarino Sebastián Beccacece, sueña con hacer la mejor Copa del Mundo de su historia y superar lo que no consigue desde hace 20 años: avanzar más allá de los octavos de final. El encuentro, que tiene transmisión televisiva y de streaming, se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El partido se juega en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, con arbitraje del francés Francois Letexier y en la Argentina se puede sintonizar en los canales Telefé, DSports y el canal 109 de Flow. O vía streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+.

Kendry Páez tiene 18 años y es una de las grandes joyas de Ecuador; en el último semestre jugó en River Instagram

Costa de Marfil vs. Ecuador: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026.

Día : Domingo 14 de junio.

: Domingo 14 de junio. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

: Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. Árbitro: Francois Letexier (Francia).

Costa de Marfil vs. Ecuador: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 20 (horario argentino) en Filadelfia, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

Paramount+.

La ilusión de Ecuador radica en que tiene jugadores de una calidad técnica y táctica muy diferente a otras veces, apoyada por la fortaleza que le da que muchas de sus figuras militen en los mejores clubes del mundo. Por caso, la defensa, una de sus grandes virtudes, solo recibió cinco goles en 18 encuentros. En el equipo sobresalen el zaguero central William Pacho (bicampeón de la Champions League con París Saint Germain), Piero Hincapié (defensor campeón de la Premier League y finalista de la Champions con Arsenal) y el volante de contención Moisés Caicedo (campeón en el Mundial de Clubes con Chelsea).

Los Elefantes africanos, por su parte, vuelven a disputar una Copa del Mundo después de sus ausencias consecutivas en Rusia 2018 y Qatar 2022. El objetivo principal es superar la etapa de grupos por primera vez, ya que quedó eliminado en dicha instancia en sus tres participaciones (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).

Franck Kessié es una de las figuras de Costa de Marfil para esta Copa del Mundo 2026 Sunday Alamba - AP

Los otros integrantes de esta zona tienen realidades opuestas: por un lado esta Alemania, potencia mundial y candidata al título pese a que en las últimas copas quedó eliminada mucho antes de lo previsto. Y Curazao, uno de los humildes cuatro equipos que hacen su debut mundialista en esta edición ampliada a la que clasificaron 48 equipos.