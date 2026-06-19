En qué canal pasan Escocia vs. Marruecos por el Mundial 2026 hoy

El conjunto europeo y el africano se miden por la segunda fecha del Grupo C que también integran Brasil y Haití, que se verán las caras a continuación
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Escocia y Marruecos ponen en movimiento el Grupo C del Mundial, cuando se enfrenten este viernes desde las 19 (horario argentino), por la segunda fecha de la Copa del Mundo que tiene lugar en Estados Unidos-México-Canadá 2026. El conjunto europeo y el africano se miden en el Boston Stadium en primer turno de la jornada de su zona, que desde las 22 tendrá en cancha a Brasil vs. Haití. Todos los detalles de los partidos, con datos actualizados al instante, se pueden seguir en canchallena.com.
El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé y el canal 109 de Flow, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow, Telecentro Play y Mi Telefé; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
Escocia vs. Marruecos: todo lo que hay que saber
Mundial 2026 - Grupo C - Fecha 2
- Día: Viernes 19 de junio.
- Hora: 19 (hora argentina).
- Estadio: Boston Stadium.
- Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán).
- TV: DSports, Telefé, 109 de Flow.
- Streaming: DGO, Flow, Telecentro Play, Mi Telefé, Disney+ Premium y Paramount+.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
La previa de Escocia vs. Marruecos
Escocia ganó en la primera presentación del Mundial, aunque apenas 1 a 0 sobre la débil Haití, mientras que Marruecos jugó un gran partido ante Brasil, que finalizó 2 a 2. De esta manera, el conjunto africano se encuentra mucho más obligado de cara a los 16vos de final y a sabiendas que debería pelear el primer lugar de la zona con Brasil, justamente.
Los africanos, por su parte, saltarán a la cancha sabiendo que su estrella Achraf Hakimi, enfrentará un juicio por violación cuando retorne a París, donde reside, por lo que habrá que ver cómo sienta esa movilización previa al equipo, que supo esto a tan solo pocos horas del partido.
Hakimi se expresó este viernes en un mensaje publicado en al red social X y dijo que su caso habría sido desestimado si no fuera famoso, y que a veces siente que se ha convertido en “un blanco fácil”.
“La justicia me miró a los ojos y me dijo: ‘Si no fueras famoso, nunca habría habido caso’”, escribió el deportista. “Elegí guardar silencio durante años. Creí que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en el sistema de justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas”.
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