En qué canal pasan España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026 hoy

Este domingo, desde las 13 (horario argentino), España y Arabia Saudita se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del brasileño Raphael Claus, se disputa en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé, TyC Sports y DSports, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Furia Roja, una de las principales candidatas al título, comenzó su participación con un sorpresivo empate 0 a 0 frente a Cabo Verde, en uno de los resultados más inesperados de la primera jornada. Para este compromiso ya podrá contar con su principal figura, Lamine Yamal, desde el comienzo. El joven extremo derecho de Barcelona se recuperó de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y ya sumó minutos en el segundo tiempo del duelo ante los africanos.

El combinado árabe, por su parte, resistió la arremetida de Uruguay a lo largo de todo el segundo tiempo y rescató un empate 1 a 1 por los goles de Abdulelah Al-Amri -AS- y Maximiliano Araújo -U-. El objetivo es superar la etapa de grupos, algo que solamente consiguió en Estados Unidos 1994, cuando perdió en octavos de final. Desde entonces dijo presente en cinco Copas del Mundo y en todas se despidió en la primera ronda.

Abdulelah Al-Amri convirtió el único gol de Arabia Saudita en el empate ante Uruguay MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

España vs. Arabia Saudita: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 13 (horario argentino) en Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports y DSports, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, España corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.13 contra los 37.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Arabia Saudita. El empate, por su parte, cotiza cerca de 11.50.

Las casas de apuestas ponen a España como favorito al triunfo en el encuentro ante Arabia Saudita Fernando Llano - AP

Posibles formaciones