En qué canal pasan España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026 hoy

España, la selección que es máxima favorita a quedarse con el Mundial 2026, debuta este lunes ante Cabo Verde, contrariamente, uno de los equipos más débiles del certamen que por primera vez cuenta con 48 participantes. En este sentido, la disparidad convertirá al encuentro en atractivo por sí mismo. El partido, que inicia a las 13 de la Argentina, corresponde a la primera fecha del Grupo H, vital justamente para los argentinos, porque de allí será su rival de 16vos de final, la instancia que se agregó por este nuevo formato ampliado.

El juego tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, con arbitraje del jordano Adham Makhadmeh, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com, el sitio de datos y estadísticas en el que se puede consultar la previa, durante y pos de cada partido de esta Copa del Mundo.

La selección de España es la máxima candidata a ganar el Mundial 2026, según las apuestas y las estadísticas Jose Breton - AP

España, por historia, presente y porque es la selección N° 1 del ranking de la FIFA, es gran candidata. A su rival de zona más complicado lo verá en la última jornada: Uruguay. El seleccionado africano, por su parte, cumplirá el sueño de disputar una Copa del Mundo por primera vez en la historia como los otros tres debutantes de este 2026: Jordania, Curazao y Uzbekistán.

Justamente la Celeste saldrá a la cancha un rato después, desde las 16, uno de los cinco representantes sudamericanos en la Copa del Mundo, se mide con Arabia Saudita.

Cabo Verde quiere dar la sorpresa en el Mundial 2026; tendrá un debut muy complejo ante España MICHAEL BRADLEY - AFP

Cabo Verde nunca disputó un partido frente a España. De hecho, registra muy pocos antecedentes contra selecciones europeas. El último fue el 30 de marzo frente a Finlandia, en el estadio Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda, que terminó en empate 1 a 1 por los goles de Kelvin Pires -CV- y Naatan Skytta -F-. Previamente jugó tres veces con Portugal, al que le ganó 2 a 0 en 2015; y también con Andorra, Georgia, San Marino, Liechtenstein y Luxemburgo. En total, ante europeos, acumula cinco victorias, seis empates y una derrota.

España vs. Cabo Verde: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026.

Día : Lunes 15 de junio.

: Lunes 15 de junio. Hora : 13 (horario argentino).

: 13 (horario argentino). Estadio : Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania).

España vs. Cabo Verde: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 13 (horario argentino) en Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.