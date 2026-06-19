En qué canal pasan Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026 hoy

Estados Unidos y Australia se enfrentan este viernes en el primero de los cuatro partidos que tiene la jornada. Desde las 16 (horario argentino) se miden por la fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026, con la particularidad de que el equipo conducido por el santafesino Mauricio Pochettino, ya podría asegurarse el primer lugar en la zona de cara a los 16vos de final y tras golear en el inicio a Paraguay, que con Gustavo Alfaro a la cabeza la pasó más en el estreno. Todos los detalles de la Copa del Mundo están disponibles en canchallena.com.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de DSports y el Canal 109 de Flow, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La jornada concluirá con Turquía vs. Paraguay, ya sobre el sábado de la argentina, en un juego que iniciará a las 00 de este sábado 20 de junio.

La previa de Estados Unidos vs. Australia

El partido se desarrolla este viernes 19 de junio desde las 16 (horario argentino) en el Seattle Stadium. El equipo local quiere repetir una gran actuación, como la que tuvo en la primera jornada, en la que se impuso al conjunto guaraní por 4 a 1 con una actitud avasallante sobre su rival, que nunca encontró respuestas.

Aunque este viernes tendrá una baja de peso: Christian Pulisic, la gran figura, no podrá estar debido a que recibió una patada en la parte posterior de la pantorrilla izquierda durante un entrenamiento previa al encuentro y sintió tirantez durante el partido con Paraguay.

Australia, por su parte, también tiene chances de ser primera. En la primera jornada sorprendió a Turquía y le ganó 2 a 0.