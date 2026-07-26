En qué canal pasan Estudiantes vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este domingo, desde las 17.15, Estudiantes de La Plata e Independiente se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo, se disputa en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Pincha fue uno de los mejores en la etapa de grupos del Apertura de este año: fue líder de su zona con 31 puntos, uno más que Boca y tres menos que Independiente Rivadavia, el equipo que más sumó en el Grupo B. Sin embargo, fue eliminado en octavos de final a manos de Racing, que lo venció por la mínima diferencia con un gol de Santiago Sosa. Por este motivo, el objetivo es volver a mostrar un buen nivel pero consolidar su actuación con una concreta pelea por el título.

El Rojo, por su parte, también se despidió del primer certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino en octavos. En esta segunda mitad del año deberá afrontar el Clausura y también la Copa Argentina, en la que ya se metió en la ronda de los 16 mejores y se enfrentará a Gimnasia de La Plata. El DT Gustavo Quinteros pidió por la contratación de Maximiliano Meza y Santiago Mele y, en contrapartida, el club se desprendió de cuatro jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta: Nicolás Freire, Milton Valenzuela, Federico Mancuello e Ignacio Malcorra.

Gustavo Quinteros, DT del Rojo, quiere a un Independiente protagonista en 2026

Estudiantes vs. Independiente: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 17.15 (horario argentino) en La Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes de La Plata corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.17 contra los 3.71 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

Las casas de apuestas ponen a Estudiantes como favorito al triunfo en el encuentro ante Independiente Juan Jose Garcia

Posibles formaciones