En qué canal pasan Estudiantes vs. Newell’s por el Torneo Clausura 2026 hoy

La séptima fecha del Torneo Clausura 2026 se cierra este lunes con cuatro encuentros y uno de ellos, el primero de todos, es el que protagonizan Estudiantes de La Plata y Newell’s desde las 19 en el estadio Uno con arbitraje de Juan Pafundi.

El encuentro se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Newell's acumula dos victorias seguidas en el Torneo Clausura 2026 Juan José García - FOTOBAIRES

La previa de Estudiantes vs. Newell’s

El Pincha disfruta de haberse clasificado a cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, pero necesita sumar puntos en el plano doméstico para no quedar relegado en la tabla de posiciones. Actualmente, marcha penúltimo con seis unidades gracias a dos victorias y cuatro caídas. Lo positivo es que con una victoria se acerca a los puestos de acceso a los playoffs porque encima suyo hay cinco clubes en dos tantos de diferencia.

La Lepra, por su parte, acumula dos alegrías en fila y se acomodó, con ellas, en el sexto lugar con 10 unidades gracias a, en total, tres triunfos, un empate y dos caídas. El conjunto rosarino, no obstante, lejos está de ser un equipo sólido y confiable y, de hecho, necesita sumar para engrosar un promedio que año a año se aminora a raíz de campañas muy por debajo de sus espectativas.

Posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera: Eric Meza, Lenadro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Baltasar Rodríguez, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Edwin Cetré, Adolfo Gaich o Lucas Alario. DT: Alexander Medina.

Fernando Muslera: Eric Meza, Lenadro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Baltasar Rodríguez, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Edwin Cetré, Adolfo Gaich o Lucas Alario. DT: Alexander Medina. Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar o Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Juan Ignacio Ramírez, Thomas Ríos. DT: Frank Darío Kudelka.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.69 contra 5.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.46.