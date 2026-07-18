En qué canal pasan Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026 hoy

Es el partido que nadie quiere jugar y, mucho menos, dos potencias como Francia e Inglaterra. No obstante, ambas selecciones europeas perdieron en sus respectivas semifinales y se enfrentan este sábado desde las 18 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela por el tercer puesto del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 para dirimir quién se sube al podio por detrás de España y la Argentina, sus verdugos y finalistas.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de DSports y TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Francia vs. Inglaterra

Les Bleus, los máximos favoritos a quedarse con el título, perdieron en semifinales ante España 2 a 0 sin atenuantes mientras que los Tres Leones fueron eliminados por la Argentina 2 a 1 en un encuentro donde se adelantaron en el marcador, pero no resistieron.

El andar de ambos equipos en el torneo fue, hasta las semifinales, sólido. El conjunto de Didier Deschamps, que se despide de la dirección técnica tras una etapa gloriosa con un título en Rusia 2018 y una final en Qatar 2022, además de este partido por el tercer puesto, fue a su altura. Lideró el Grupo I en la primera etapa con victorias sobre Senegal 3 a 1, Irak 3 a 0 y Noruega 4 a 1. En 16avos de final venció a Suecia 3 a 0, en octavos a Paraguay 1 a 0 y en cuartos se dehizo de Marruecos 2 a 0.

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Los británicos, por su parte, debutaron con una victoria sobre Croacia 4 a 2 y, luego, empataron con Ghana sin goles y vencieron a Panamá 2 a 0. Con siete unidades, lideraron la zona L y en 16avos de final revirtieron un arduo encuentro ante República Democrática del Congo 2 a 1. En octavos eliminaron a México 3 a 2 y en cuartos, a Noruega 2 a 1.

Sin posibilidades para Francia de ganar su tercera Copa del Mundo después de Francia 1998 y Rusia 2018 y para Inglaterra de conquistar su segundo trofeo después del de 1966, una atracción que tiene el juego es la pelea entre Kylian Mbappé, Harry Kane y Jude Bellingham por la Bota de Oro. El delantero de Real Madrid tiene ocho goles y domina la tabla de artilleros junto a Lionel Messi mientras que los ingleses acumulan seis cada uno. Si bien están más atrás, todavía tienen posibilidades de llegar a la cima.

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps. Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado galo con una cuota máxima de 1.95 contra 4.01 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los ingleses. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 4.07.

Por tratarse de dos federaciones afiliadas a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), el historial entre sí tiene un sinfín de antecedentes y en certámenes de relevancia. La última vez que ambos países se enfrentaron fue en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 con triunfo para Francia 2 a 1 con goles de Aurélien Tchoumeni y Olivier Giroud. Harry Kane, de penal, igualó transitoriamente para Inglaterra.