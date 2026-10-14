En qué canal pasan hoy Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque, por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Este miércoles, desde las 19 (horario argentino), Atlético Mineiro y Montevideo City Torque se enfrentan en el marco de la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del colombiano Carlos Betancur Gutiérrez, se disputa en el Arena MRV de Belo Horizonte, Brasil, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Para meterse en la ronda de los cuatro mejores, el Galo superó a Santos por penales luego de empatar 4 a 4 en el acumulado de la serie. En la ida perdió 2 a 0 por los tantos de Willian Arão y Christian Oliva, y en la vuelta se impuso por 4 a 2 gracias a las anotaciones de Bernard, Reinier Jesús por duplicado y Tomás Cuello (Lyanco en contra y Gabriel Barbosa anotaron los goles del Peixe). En la tanda, el equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez festejó por 3 a 1.

Atlético Mineiro superó a Santos por penales en cuartos de final y se metió en las semifinales de la Sudamericana

El conjunto uruguayo, por su parte, celebró su pase a las semifinales al dejar en el camino a Cienciano, una de las grandes revelaciones de esta edición, con una victoria 3 a 0 como local con un doblete de Salomón Rodríguez y otro tanto de Alexander da Silva. Así, avanzó de ronda a pesar de haber perdido 2 a 0 en la ida en Perú por los tantos de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain.

Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 19 (horario argentino) en Belo Horizonte, Brasil, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

ESPN.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Atlético Mineiro corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.42 contra los 9.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Montevideo City Torque. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.52.

Las casas de apuestas ponen a Atlético Mineiro como claro favorito al triunfo ante Montevideo City Torque Pedro Souza - Atlético Mineiro

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