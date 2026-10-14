En qué canal pasan hoy Fluminense vs. Palmeiras, por las semifinales de la Copa Libertadores 2026

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El encuentro entre el Flu y el Verdão se disputa este miércoles a las 21.30 (horario argentino) en el estadio Maracaná, con arbitraje del argentino Facundo Tello
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Este miércoles, desde las 21.30 (horario argentino), Fluminense y Palmeiras se enfrentan en el marco de la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del argentino Facundo Tello, se disputa en el estadio Maracaná y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Flu dejó en el camino a Platense en cuartos de final, en una serie para el infarto. En la ida, disputada en el Maracaná, el local ganó 2 a 0 con goles de Nonato y Hulk. En la vuelta, en el estadio Ciudad de Vicente López, perdió 2 a 1 por los tantos de Guido Mainero y Bruno Sepúlveda (el uruguayo Agustín Canobbio descontó para los brasileños). De esta manera, con el 3 a 2 en el resultado global, los brasileños pasaron de ronda.
El Verdão, por su parte, venció a Liga de Quito por penales luego de empatar 3 a 3 en el global. Primero, en el Allianz Parque de Brasil, festejó por 1 a 0 con un gol del argentino Agustín Giay. Luego, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador, perdió 3 a 2 por los tantos de Michael Estrada por duplicado y Luis Segovia para los ecuatorianos, y de Marlon Freitas y Vitor Roque para los dirigidos por Abel Ferreira. En la tanda de penales, el equipo dirigido por Abel Ferreira se impuso por 4 a 3 y sentenció su pase a la próxima instancia.
Fluminense vs. Palmeiras: cómo ver online
El encuentro está programado para este miércoles a las 21.30 en Río de Janeiro, Brasil, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Fox Sports.
- Disney+ Premium.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Palmeiras corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.76 contra los 3.05 que se repagan por un hipotético triunfo de Fluminense. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.10.
Posibles formaciones
- Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán, Guilherme Arana; Matheus Martinelli, Hércules o Nonato), Paulo Henrique Ganso; Agustín Cannobio, Jefferson Savarino y Hulk.
- Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Lucas Evangelista o Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias, Joaquín Piquerez; Vítor Roque y José Manuel ‘Flaco’ López.
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