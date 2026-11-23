Los octavos de final del Torneo Clausura 2026, el último certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúan este lunes con el cruce entre Gimnasia de La Plata y Newell’s, programado a las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo con arbitraje de Nicolás Ramírez.

El duelo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

¡Partidazo en El Bosque! El Lobo y La Lepra se verán las caras por los #OctavosDeFinal del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026 🏆



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La previa de Gimnasia vs. Newell’s

El Lobo hizo una buena primera etapa y se ubicó tercero en el Grupo B con 31 puntos producto de nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas. Acumula 10 encuentros sin derrotas y ganó sus últimos cuatro duelos y tiene ante sí una gran oportunindad para clasificarse entre los mejores ocho del certamen.

La Lepra, por su parte, fue sexta en la zona A con 23 unidades gracias a cinco victorias, ocho igualdades y tres caídas. Es la primera vez que accedió a los playoffs desde que la Liga Profesional tiene el formato de Apertura y Clausura y anhela con dar un paso más, aunque no es favorito en el cruce.

Newell's quiere dar el golpe frente a Gimnasia de La Plata en el Bosque Juan José García - FOTOBAIRES

Posibles formaciones

Gimnasia: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Lucas Janson, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Lucas Janson, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra. Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carriz, Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar o Lucas Gómez, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.09 contra 3.90 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.21.

El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final y esperará por Boca Juniors o Independiente Rivadavia de Mendoza, que se enfrentarán el próximo miércoles en la Bombonera.