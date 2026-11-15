En qué canal pasan hoy Godoy Cruz vs. Tristán Suárez por el primer ascenso a la Primera División

Godoy Cruz y Tristán Suárez disputan este domingo desde las 17 en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba con arbitraje de Maximiliano Ramírez la final de la Primera Nacional y definen el primer ascenso a la Liga Profesional 2027.

El partido no se transmite por TV. La única alternativa para verlo en vivo es la plataforma digital LPF Play, la cual requiere ser suscriptor para acceder al contenido. En canchallena.com se puede seguir el minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El ganador subirá a la Primera División y ocupará uno de los lugares que quedaron vacantes por los descensos de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi de Mar del Plata. El otro cupo se definirá en el Reducido, al que decantará el perdedor de la final del campeonato para competir desde los cuartos de final.

Godoy Cruz puede volver a primera división un año después de haber caído a la segunda X @godoycruz

La previa del partido

El Tomba accedió a la definición del certamen como líder del Grupo A, en el que compartió el primer puesto con Ferro con 66 puntos y quedó por encima por la diferencia de goles (+20 contra +7). El equipo dirigido por Pablo De Muner estaba debajo del Verdolaga a falta de tres jornadas, pero ganó todos sus partidos y terminó imponiéndose contra todos los pronósticos.

Así, se ganó el derecho a jugar por el primer ascenso a la elite y tiene una gran ocasión de regresar a la Liga Profesional un año después de haber, sorpresivamente, descendido a través de la Tabla Anual. Su rival, en contrapartida, quiere ser de la elite por primera vez y, para ello, necesita lograr el cuarto ascenso en su historia.

Godoy Cruz descendió hace un año a la Primera Nacional y tiene una posibilidad inmejorable para volver Marcelo Aguilar - LA NACION

El Lechero lideró la zona B en la primera etapa con 64 unidades gracias a 16 triunfos, 16 pardas y cuatro derrotas. A diferencia de Godoy Cruz, llegó más holgado al cierre de la instancia y se aseguró un lugar en la definición con dos empates.

Posibles formaciones

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera, Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Vicente Poggi, Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera, Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Vicente Poggi, Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner. Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Manuel Guillén, Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás Priore, Marcos Enrique, Nicolás Sánchez; Agustín Gallo y Sebastián Ramírez. DT: José María Martínez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Godoy Cruz con una cuota máxima de 2.16 contra 3.96 que cotiza su derrta, es decir una victoria de Tristán Suárez. El empate llega a 3.0.