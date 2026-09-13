En qué canal pasan Huracán vs. Racing por el Torneo Clausura 2026 hoy

La novena fecha del Torneo Clausura 2026 tiene este domingo 13 de septiembre cinco partidos y el que cierra la jornada es Huracán vs. Racing Club, correspondiente al Grupo B y programado a las 21.30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó con arbitraje de Pablo Dóvalo.

El encuentro se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Huracán necesita levantar su nivel y sumar puntos para el Grupo B Fotobaires / FACUNDO MORALES

La previa de Huracán vs. Racing

Ambos clubes no están haciendo un buen certamen y están afuera de los puestos de clasificación a los playoffs, por lo que necesitan imperiosamente sumar puntos para meterse en la pelea y, también, subir ubicaciones en la Tabla Anual que define los cupos a las copas internacional de 2027.

El Globo marcha undécimo con 10 puntos producto de dos victorias, cuatro empates y dos derrotas. Hace cuatro juegos que no gana, pero la racha de la Academia es aun peor porque lleva siete cotejos sin triunfos y solo se impuso una vez en el campeonato y fue en el debut vs. Gimnasia de La Plata 2 a 1. El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda marcha último con apenas cinco unidades que cosechó gracias a esa alegría más dos empates. Los otros cinco juegos, los perdió.

Posibles formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Hugo Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Kalinger, Rodrigo Fernández Cedrés, Leonardo Gil; Facundo Waller, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Hugo Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Kalinger, Rodrigo Fernández Cedrés, Leonardo Gil; Facundo Waller, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez. Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Leonel Pérez; Gastón Lodico, Matías Zaracho; Lautaro Díaz, Adrián Martínez y Duván Vergara o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.66 contra 3.07 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.85.