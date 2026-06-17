En qué canal pasan Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026 hoy

Este miércoles, desde las 17 (horario argentino), Inglaterra y Croacia se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés Clément Turpin, se disputa en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto está en canchallena.com.

Los Tres Leones ya saben lo que es levantar el trofeo más preciado del mundo a nivel de selecciones. Lo consiguieron en 1966, en la única edición en la que fueron anfitriones, cuando derrotaron a Alemania Federal por 4 a 2 en la final. Desde entonces, únicamente llegaron hasta las semifinales en Italia 1990 (perdieron con Alemania Federal por penales) y Rusia 2018 (cayeron, justamente, ante Croacia). Además, en ninguno de los dos casos pudieron subirse al podio, ya que cedieron en el partido por el tercer puesto.

Los Manteleros, por su parte, son una de las selecciones con mejor rendimiento en los últimos Mundiales. Fueron subcampeones en Rusia 2018 y quedaron terceros en Qatar 2022. De aquella camada gloriosa, el pilar que aún permanece en el plantel es Luka Modric quien, a sus 40 años, afrontará su quinta Copa del Mundo. También dirán presente en Norteamérica Ivan Perisic y Mateo Kovacic, otros históricos croatas.

Luka Modric, capitán y emblema de Croacia, afrontará su quinta Copa del Mundo MARKO PERKOV - AFP

Inglaterra vs. Croacia: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 17 (horario argentino) en Dallas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

TV Pública.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inglaterra corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.51 contra los 5.15 que se repagan por un hipotético triunfo de Croacia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.83.

Las casas de apuestas ponen a Inglaterra como clara favorita al triunfo frente a Croacia HENRY NICHOLLS - AFP

Posibles formaciones