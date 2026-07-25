En qué canal pasan Lanús vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este sábado, desde las 21.30, Lanús y San Lorenzo se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, se disputa en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Granate quiere mejorar lo hecho en el primer semestre del año, en el que quedó eliminado del Apertura en octavos de final tras perder 2 a 0 con Argentinos Juniors por los goles de Francisco Álvarez y Alan Lescano. En lo que resta del año, además del Clausura que comenzó este fin de semana, deberá afrontar la Copa Sudamericana, en la que ya está en el playoff de 16vos de final y buscará derrotar a Cienciano para pasar a octavos y jugar ante Botafogo.

El Ciclón, por su parte, también está obligado a mejorar debido a que, al igual que su rival de turno, se despidió del primer certamen de la temporada en la ronda de los 16 mejores, instancia en la que cayó por penales ante River luego de empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario. En dicho compromiso, los goles azulgranas fueron convertidos por Rodrigo Auzmendi y Fabricio López; mientras que los tantos riverplatenses llegaron de la mano de Marcos Acuña y Juan Fernando Quintero.

El delantero Rodrigo Auzmendi es uno de los jugadores más destacados de San Lorenzo Instagram @ r_auzmendi

Lanús vs. San Lorenzo: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 21.30 en Lanús y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Lanús corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.09 contra los 4.62 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.82.

Las casas de apuestas ponen a Lanús como favorito al triunfo en el encuentro ante San Lorenzo LUIS ROBAYO - AFP

Posibles formaciones

Lanús : Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; y Dylan Aquino.

: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; y Dylan Aquino. San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.