En qué canal pasan Liverpool vs. San Lorenzo por la Copa Libertadores hoy

San Lorenzo inicia esta semana un nuevo camino. Tras la conflictiva salida del DT Rubén Darío Insúa (él y su cuerpo técnico intimaron al club por deudas salariales), Leandro ‘Pipi’ Romagnoli fue oficializado como nuevo entrenador y este martes debuta de manera oficial en el banco del club que lo vio nacer y en el que se convirtió en ídolo (ya dirigió ante Central Córdoba en el cierre de la etapa de grupos de la Copa de la Liga, pero como interino).

El rival de turno será Liverpool de Uruguay, que hará de local en el estadio Centenario de Montevideo a partir de las 21, por la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores 2024. La transmisión televisiva, en tanto, estará a cargo de Fox Sports (Star+ transmite el encuentro por streaming); mientras que el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real se podrá seguir en canchallena.com.

Ambos equipos comenzaron el certamen con el pie izquierdo, tanto en resultados como en rendimiento. Los Negriazules se ubican en el tercer lugar con apenas un punto, misma cantidad que el conjunto argentino (comparten diferencia de gol pero los uruguayos tienen un tanto más a favor), producto de una derrota y un empate. En la fecha pasada cayeron 3 a 1 con Palmeiras; mientras que el Ciclón perdió 2 a 0 con Independiente del Valle.

Liverpool vs. San Lorenzo: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores 2024.

Día: Martes 23 de abril.

Hora: 21 (horario argentino).

Estadio: Centenario, Montevideo, Uruguay.

Árbitro: Roberto Pérez Gutiérrez (Perú).

Liverpool vs. San Lorenzo: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 21 en Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está en canchallena.com.

Fox Sports.

Star+.

Minuto a minuto: canchallena.com.

San Lorenzo no se clasificó a cuartos de final de la Copa de la Liga 2024, por lo que ya no tiene competencia en el plano nacional hasta el comienzo de la Liga Profesional. El conjunto charrúa, por su parte, no atraviesa un gran presente y el viernes pasado igualó 1 a 1 con Defensor Sporting por la Liga de Uruguay, en la que marcha noveno con 11 puntos producto de dos triunfos, cinco igualdades y dos caídas. El plantel es dirigido por Emiliano Alfaro, quien en su carrera deportiva tuvo un paso por el Ciclón.

San Lorenzo no vive un buen presente; aún no ganó en lo que va de la Copa Libertadores 2024 Dolores Ochoa - AP

Posibles formaciones

Liverpool : Sebastián Lentinelly; Kevin Amaro, Jean Pierre Rosso, Matías de los Santos, Francisco Bregante o Agustín Cayetano; Lucas Lemos, Martín Barrios, Diego García; Luciano Rodríguez, Matías Ocampo y Lucas Wasilewsky o Franco Nicola.

: Sebastián Lentinelly; Kevin Amaro, Jean Pierre Rosso, Matías de los Santos, Francisco Bregante o Agustín Cayetano; Lucas Lemos, Martín Barrios, Diego García; Luciano Rodríguez, Matías Ocampo y Lucas Wasilewsky o Franco Nicola. San Lorenzo: Facundo Altamirano; Gonzalo Luján, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Malcom Braida; Elián Irala, Francisco Perruzzi; Agustín Giay, Tobías Medina, Nahuel Barrios; y Adam Bareiro.