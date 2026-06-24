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En qué canal pasan Marruecos vs. Haití por el Mundial 2026 hoy

El encuentro entre los Leones del Atlas y el seleccionado centroamericano se disputa este miércoles a las 19 (horario argentino) en Atlanta, Estados Unidos

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Achraf Hakimi, el mejor futbolista de Marruecos, sería titular este miércoles frente a Haití
Achraf Hakimi, el mejor futbolista de Marruecos, sería titular este miércoles frente a HaitíTom Weller - dpa DPA

Este miércoles, desde las 19 (horario argentino), Marruecos y Haití se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie, se disputa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports+, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Los Leones del Atlas se mantienen en el segundo lugar de la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos, producto de un empate 1 a 1 con Brasil por los goles de Ismael Saibari y Vinícius Jr., y un triunfo 1 a 0 frente a Escocia con un tanto de Saibari. Están en el mejor momento futbolístico de su historia y en el plantel hay figuras que consiguieron el histórico cuarto puesto en el Mundial pasado, otras que ganaron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024 y algunos que se consagraron en el Mundial Sub 20 Chile 2025.

Marruecos quiere vencer a Haití por goleada para intentar arrebatarle el primer lugar de la zona C a Brasil
Marruecos quiere vencer a Haití por goleada para intentar arrebatarle el primer lugar de la zona C a BrasilMark Stockwell - FR171920 AP

El equipo dirigido por el francés Sébastien Migné, por su parte, está último sin unidades y ya sin posibilidades de avanzar de ronda debido a que únicamente podría igualar en puntos a los escoceses, contra los que perdería en el desempate olímpico por la caída por la mínima diferencia en la jornada inicial (se pondera el resultado de los países igualados en puntos como primer criterio de desempate).

  • En simultáneo, Brasil y Escocia se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos.

Marruecos vs. Haití: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 19 (horario argentino) en Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports+, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

  • DSports+.
  • TyC Sports.
  • Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Marruecos corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.20 contra los 19.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Haití. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.50.

Las casas de apuestas ponen a Marruecos como claro candidato al triunfo en el encuentro ante Haití
Las casas de apuestas ponen a Marruecos como claro candidato al triunfo en el encuentro ante HaitíFRANCK FIFE - AFP

Posibles formaciones

  • Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi o Ayoub El Kaabi, Bilal El Khannouss; e Ismael Saibari.
  • Haití: Johny Placide; Carlens Arcus o Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Louicius Deedson o Josué Casimir, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot o Dominique Simon y Wilson Isidor.
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