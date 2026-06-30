En qué canal pasan México vs. Ecuador por el Mundial 2026 hoy

México y Ecuador se enfrentan este martes 30 de junio desde las 22 (hora argentina) en el estadio Azteca con arbitraje del esloveno Slavko Vinčić por los 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con el objetivo en común de meterse entre los 16 mejores.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La selección de México ganó los tres partidos que disputó en el Mundial 2026 Natacha Pisarenko - AP

La previa de México vs. Ecuador

El Tricolor es uno de los pocos selecciados que lideró su zona en la primera etapa, la A, con puntaje perfecto gracias a sus triunfos sobre Sudáfrica 2 a 0, Corea del Sur 1 a 0 y República Checa 3 a 0 y el único que no recibió goles en lo que va del campeonato. Eso le permite disputar la instancia de eliminación directa de 32 equipos como local en su mítico escenario y con el apoyo de su público y, de avanzar, volverá a hacerlo allí mismo.

La Tricolor, por su parte, accedió a 16avos tras derrotar en la última fecha del Grupo E a Alemania 2 a 1 en un duelo que fue bisagra porque necesitaba ganarlo para no quedar eliminado, ya que antes perdió con Costa de Marfil 1 a 0 e igualó ante Curazao 0 a 0. Con ese envión, llegó a la Ciudad de México con la ilusión de dar el golpe, más aun después de los inconvenientes que tuvo en el traslado y que denunció su entrenador argentino, Sebastián Beccecece en la conferencia de prensa. Incluso, trascendió que en la noche del lunes simpatizantes mexicanos provocaron ruidos molestos en las afueras del hotel con el objetivo de que el plantel no pueda descansar.

México, como líder del Grupo A, se ganó el derecho a jugar los 16avos de final en el estadio Azteca ALFREDO ESTRELLA - AFP

Posibles formaciones

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre. Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado anfitrión con una cuota máxima de 2.28 contra 4.15 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los sudamericanos. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 2.98.

Ambos seleccionados tienen varios antecedentes entre sí. El último fue un amistoso en 2025 con un empate 1 a 1. Previamente, se cruzaron en la Copa América 2024 con otra igualdad, pero 0 a 0.

El ganador avanzará a los octavos de final y esperará por Inglaterra o República Democrática del Congo, que se enfrentarán el miércoles a las 13 (hora argentina) en Atlanta.