En qué canal pasan Noruega vs. Portugal por la UEFA Nations League 2026-2027 hoy

Noruega y Portugal protagonizan este domingo desde las 15.45 (hora argentina) en el Ullevaal Stadion con arbitraje del francés François Letexier el partido más atractivo de la segunda fecha de la UEFA Nations League 2026-2027, el cual corresponde al Grupo 4 del Nivel 1.

El duelo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Cristiano Ronaldo es titular en Portugal para enfrentar a Noruega Rebecca Blackwell - AP

La previa de Noruega vs. Portugal

Ambos seleccionados debutaron con triunfo en el certamen y lideran la tabla de posiciones con tres puntos cada uno. Los noruegos superaron a Dinamarca 3 a 2 como local mientras que los lusos hicieron lo propio vs. Gales 1 a 0, también en su país.

Liderados por Erling Haaland, los escandinavos llegaron hasta los cuartos de final del Mundial 2026 y demostraron el potencial que tienen y con el que figuran entre los mejores combinados de la actualidad. Los portugueses, en tanto, fueron una decepción en la Copa del Mundo porque se despidieron en octavos a manos de España, pero eran uno de los máximos favoritos a la corona a partir de las grandes individualidades que tiene.

Lo saliente es la continuidad en el plantel de Cristiano Ronaldo, quien fue convocado por el nuevo entrenador Jorge Jesús y es el líder futbolístico más allá de que es de público conocimiento que no llegará a la próxima cita ecuménica porque tiene 41 años.

Posibles formaciones

Noruega: Orjan Nyland; Fredrik Aursnes, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Julian Ryerson, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard, Antonio Nusa, Erling Haaland y Oscar Bobb. DT: Stale Solbakken.

Orjan Nyland; Fredrik Aursnes, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Julian Ryerson, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard, Antonio Nusa, Erling Haaland y Oscar Bobb. DT: Stale Solbakken. Portugal: Diogo Costa; Nuno Mendes, Rúben Dias, Renato Veiga, João Cancelo; Pedro Neto, Vitor Vitinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesús.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto local con una cuota máxima de 2.36 contra 2.90 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.90.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en un amistoso en 2016 con triunfo para Portugal 3 a 0.