Pese a los pedidos de boicot, los futbolistas de Irlanda votaron jugar contra Israel en la Nations League

Los futbolistas de la selección de Irlanda decidieron por mayoría, mediante una votación, disputar los dos partidos previstos contra Israel por la UEFA Nations League, a pesar del deseo de algunos de ellos de boicotearlos para protestar contra la guerra en Gaza, anunció este sábado la Federación Irlandesa (FAI).

“Hemos organizado una votación entre el equipo para determinar su opinión sobre disputar los encuentros” contra Israel, este domingo en Debrecen (Hungría) y el 4 de octubre en Backa Topola (Serbia), declaró el presidente de la Federación, David Courell, en una conferencia de prensa en la primera de esas ciudades con muy pocos periodistas.

Una “mayoría significativa” expresó su intención de jugar estos partidos, añadió, mientras el debate que agita a la selección irlandesa dura desde hace días. En ese contexto, el DT de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, precisó que un jugador, cuyo nombre no fue revelado, había decidido retirarse del grupo de cara a estos partidos.

Los futbolistas de Irlanda decidieron hacer una votación para confirmar la presencia en los partidos ante Israel por la Nations League @IrelandFootball

Después de conocer el resultado de la votación, la Federación Israelí celebró su resultado, considerando que “el fútbol ha ganado”. Y agregó: “Los que han perdido son los que querían intimidar, dividir y transformar el campo de fútbol en un escenario político”, apuntó.

Irlanda lleva mucho tiempo brindando un fuerte apoyo a la causa palestina, en parte vinculado a su propia historia y a la dominación británica. La cuestión del partido del domingo surge pocos días después del anuncio de la televisión pública RTÉ de que Dublín boicoteará otra vez el concurso de Eurovisión en 2027, debido a la participación de Israel.

Y aunque la RTÉ no puede reproducir un escenario similar en el fútbol, ya que está contractualmente obligada a retransmitir los encuentros, anunció que no habrá comentarios para el partido del domingo en Debrecen. Además, la FAI ha renunciado a su cupo de entradas para sus aficionados.

Partidos deslocalizados

Este partido de Irlanda por la UEFA Nations League tiene lugar este domingo en Hungría porque Israel, anfitrión del encuentro, no puede acoger partidos internacionales en su territorio debido a la situación de seguridad. Y el partido de vuelta, en el que Irlanda será oficialmente local, se jugará a puertas cerradas en Serbia, el 4 de octubre.

Dublín reconoció oficialmente un Estado palestino en 2024, junto con España y Noruega, y ha condenado en varias ocasiones la guerra en Gaza. Más de 160 deportistas irlandeses han instado a la selección nacional de fútbol a boicotear los partidos contra Israel, mientras que se han celebrado manifestaciones dirigidas contra la FAI y los jugadores.

El jueves pasado, el centrocampista Jason Knight fue el primer internacional irlandés en considerar que el partido del domingo “no debería disputarse”. ¿Habrá sido el que deseaba retirarse de la concentración? “Vamos a hablar de esto con más profundidad”, declaró a la prensa tras la derrota del día anterior ante Kosovo por 1-0. Otros indicaron que el arquero Gavin Bazunu fue quien expuso su negativa a estar.