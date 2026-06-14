En qué canal pasan Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026 hoy

Este domingo, desde las 17 (horario argentino), Países Bajos y Japón se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo F del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del marroquí-estadounidense Ismail Elfath, se disputa en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports 2 y el canal 110 de Flow, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto está en canchallena.com.

El seleccionado neerlandés es, de las potencias, el gran ausente en la tabla de campeones de la Copa del Mundo. Llegó a la final en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010, y a las semifinales en Francia 1998 y Brasil 2014, pero todavía no pudo levantar el trofeo. Este año quiere conseguirlo por primera vez de la mano de estrellas como Virgil van Dijk, Cody Gakpo y Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders y Nathan Aké (Manchester City), y Frenkie De Jong (Barcelona), entre otros.

Virgil van Dijk es el capitán de Países Bajos, por lo que será titular en el debut ante Japón Patrick Post - AP

Los Samuráis Azules, por su parte, nunca se ausentaron de un certamen ecuménico desde su irrupción en Francia 1998. Desde entonces tuvieron algunos resultados y participaciones resonantes, pero nunca lograron avanzar más allá de los octavos de final, instancia en la que quedaron eliminados en Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022. Su gran figura es Takefusa Kubo, mediocampista creativo de Real Sociedad.

Países Bajos vs. Japón: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en Dallas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports 2 y el canal 110 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

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DSports 2.

Canal 110 de Flow.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Países Bajos corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.05 contra los 4.03 que se repagan por un hipotético triunfo de Japón. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.70.

A pesar de no partir como favorito, Japón intentará dar la sorpresa ante Países Bajos PHILIP FONG - AFP

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