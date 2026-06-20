En qué canal pasan Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026 hoy

Este sábado, desde las 14 (horario argentino), Países Bajos y Suecia se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del inglés Michael Oliver, se disputa en el estadio NRG de Houston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado neerlandés protagonizó uno de los compromisos más destacados de la primera fecha al empatar 2 a 2 con Japón en Dallas. Los goles del equipo dirigido por Ronald Koeman fueron convertidos por Virgil van Dijk y Crysencio Summerville (Keito Nakamura y Daichi Kamada anotaron los tantos de los Samuráis Azules). Es, de las potencias, el gran ausente en la tabla de campeones de la Copa del Mundo. Llegó a la final en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010, y a las semifinales en Francia 1998 y Brasil 2014, pero todavía no pudo levantar el trofeo.

El combinado azul y amarillo, por su parte, fue uno de los equipos con mejor rendimiento en la jornada inicial. Goleó 5 a 1 a Túnez con un doblete de Yasin Ayari y sendas anotaciones de Alexander Isak, Viktor Gyokeres y Mattias Svanberg (Omar Rekik descontó para los africanos). A lo largo de los años tuvo grandes actuaciones en Mundiales, incluyendo un subcampeonato en 1958 -fue anfitrión-, un tercer puesto en Brasil 1950 y Estados Unidos 1994, y un cuarto lugar en Francia 1938. Su gran objetivo es emular alguno de esos resultados.

Suecia vapuleó a Túnez en la primera fecha y se ilusiona con dar el golpe frente a Países Bajos Matias Delacroix - AP

Países Bajos vs. Suecia: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 14 (horario argentino) en Houston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

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Canal 109 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Países Bajos corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.77 contra los 4.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Suecia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.20.