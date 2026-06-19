En qué canal pasan Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026 hoy

En la medianoche de este sábado en la Argentina, a partir de las 00, Turquía y Paraguay se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton, se disputa en el Levi’s Stadium de San Francisco, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Los de luna y estrella comenzaron su participación con el pie izquierdo al perder 2 a 0 con Australia, por los goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, en un compromiso en el que partía como favorito. Por este motivo, deben recuperarse para soñar con avanzar de ronda. Y aún mantienen viva la ilusión de hacer un buen papel de la mano de estrellas como Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus) y Hakan Çalhanoglu (Inter de Milán).

La Albirroja, por su parte, sorprendió a propios y extraños, aunque para mal. Perdió 4 a 1 con Estados Unidos, uno de los anfitriones y de las grandes revelaciones de lo que va de la Copa del Mundo (ya está clasificado a 16vos de final), y fue ampliamente superado. Los goles del local fueron convertidos por Folarin Balogun por duplicado, Damián Bobadilla en contra y Giovanni Reyna; mientras que Maurício descontó para el equipo sudamericano. “Es el momento de mirarnos a las caras y decirnos que hay cosas que no las hicimos bien y que tenemos que hacerlas mejor”, aseguró el DT argentino Gustavo Alfaro tras la derrota.

Gustavo Alfaro dejó en claro que su equipo no estuvo a la altura en la derrota ante Estados Unidos PATRICK T. FALLON - AFP

Turquía vs. Paraguay: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 00 (horario argentino) en San Francisco, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Turquía corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.10 contra los 3.99 que se repagan por un hipotético triunfo de Paraguay. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.50.

Las casas de apuestas ponen a Turquía como favorito al triunfo en el partido ante Paraguay TOMAS DINIZ SANTOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones