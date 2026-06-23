En qué canal pasan Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026 hoy

Este martes, desde las 14 (horario argentino), Portugal y Uzbekistán se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del marroquí Jalal Jayed, se disputa en el estadio NRG de Houston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé, TyC Sports y DSports, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado luso está tercero en la tabla de posiciones de su zona con apenas un punto. Esto se debe a que empató 1 a 1 con República Democrática del Congo en su debut en el certamen, por los goles de João Neves -P- y Yoane Wissa -RDC-. Por este motivo, está obligado a mejorar ante el otro rival al que, en los papeles, debería superar con comodidad, ya que en la última jornada se verá las caras con Colombia, que aspira a quedarse con el primer puesto.

Portugal no pudo con la República Democrática del Congo en su estreno en el Mundial 2026 Ashley Landis - AP

Los Lobos Blancos, por su parte, comenzaron su participación en la Copa del Mundo con una derrota por 3 a 1 ante su par colombiano, que se quedó con los tres puntos gracias a las anotaciones de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz (Abbosbek Fayzullaev empató transitoriamente para los asiáticos). Su DT es el italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo en 2006, año en el que ganó el Balón de Oro.

Portugal vs. Uzbekistán: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 14 (horario argentino) en Houston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports y DSports, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Portugal corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.19 contra los 22.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Uzbekistán. El empate, por su parte, cotiza cerca de 8.50.

Las casas de apuestas ponen a Portugal como claro favorito al triunfo en el duelo ante Uzbekistán Karen Warren - FR172172 AP

Posibles formaciones