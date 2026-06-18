En qué canal pasan República Checa vs. Sudáfrica por el Mundial 2026 hoy

Este jueves, desde las 13 (horario argentino), República Checa y Sudáfrica se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de la estadounidense Tori Penso, se disputa en el estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

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