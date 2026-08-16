En qué canal pasan River vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026 hoy

La continuidad de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 tiene este domingo 16 de agosto cuatro partidos y el más atractivo de todos es el que protagonizan River Plate y Argentinos Juniors desde las 18 en el estadio Monumental con arbitraje de Facundo Tello.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 12 de febrero de este año por la quinta jornada del Apertura y el Bicho se quedó con la victoria 1 a 0 con un gol de Hernán López Muñoz.

Lo que hay que saber de River vs. Argentinos Juniors

El Millonario está obligado a levantar cabeza lo antes posible para salir del fondo de la clasificación de su zona. Es el único equipo del certamen que perdió los cuatro partidos que disputó y no tiene puntos. Incluida la derrota en la Copa Argentina contra Aldosivi de Mar del Plata, son cinco los duelos en que cayó y la continuidad de Eduardo Coudet es partido a partido.

Sin margen para otro traspié y en la antesala del inicio de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana vs. Independiente Santa Fe -el primer partido se postergó una semana por el terremoto en Colombia-, el ‘Chacho’ dispone de lo mejor que tiene desde el arranque, con Thiago Almada de titular. El refuerzo más caro de la historia del fútbol argentino llegó para darle un salto de calidad al equipo y hay una gran expectativa de la dupla que puede hacer con Ángel Correa. Las otras incorporaciones que van desde el arranque son Nicolás Otamendi, Francisco Ortega, Tobías Andrada y Lucas Beltrán.

Thiago Almada, el refuerzo más caro de la historia en el fútbol argentino

El Bicho, por su parte, está en las antípodas de River: ganó todos los encuentros y lidera la clasificación con 12 unidades. En la jornada anterior superó a Racing 2 a 1 y dejó en claro que está llamado a ser uno de los protagonistas del campeonato porque, incluso, no tiene competencia internacional y su foco está puesto en el plano doméstico.

Posibles formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet. Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Gastón Verón; y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.93 contra 4.41 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.23.