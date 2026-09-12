En qué canal pasan River vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026 hoy

Este sábado, desde las 17.30, Atlético Tucumán y River se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 9 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Gariano, se disputa en el estadio Monumental José Fierro y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Julio César Falcioni, que viene de ganarle a Racing por 2 a 1 en el Cilindro de Avellaneda por los goles de Lautaro Godoy y Ramiro Ruiz Rodríguez (Leonel Pérez empató transitoriamente para la Academia), está cuarto en la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y apenas una derrota.

Atlético Tucumán venció a Racing en la última fecha y está en zona de acceso a octavos de final Rodrigo Valle - Getty Images South America

El Millonario, por su parte, se mantiene en el décimo puesto del Grupo B con 10 unidades al igual que Huracán, al que supera por tener mejor diferencia de gol (+1 contra 0). En la última jornada venció por 3 a 1 a Independiente Rivadavia como local con un doblete de Tomás Galván y un tanto de penal de Gonzalo Montiel (el paraguayo Álex Arce descontó para la Lepra mendocina).

Atlético Tucumán vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17.30 en Tucumán y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.09 contra los 3.91 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético Tucumán. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.13.

Las casas de apuestas ponen al River de Leonardo Ponzio como favorito al triunfo este sábado ALEJANDRO PAGNI - AFP

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