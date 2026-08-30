En qué canal pasan River vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026 hoy

Banfield y River Plate se enfrentan este domingo desde las 15 en el estadio Florencio Sola con arbitraje de Leandro Rey Hilfer en el primero de los cuatro encuentros del día con los que continúa la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

El partido correspondiente al Grupo B se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Ambos equipos ya se enfrentaron este año y fue en el Torneo Apertura con triunfo del Millonario 3 a 1 en el estadio Monumental gracias a los goles de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. Mauro Méndez igualó transitoriamiente para el Taladro.

La previa de Banfield vs. River

El equipo de Pedro Troglio está muy necesitado de puntos en la tabla de promedios y lleva un andar irregular en el campeonato, donde marcha undécimo en la tabla de posiciones de la zona B con siete puntos producto de dos triunfos, un empate y tres caídas.

El presente del conjunto del barrio porteño de Núñez es tan adverso que debe ganarle a Banfield para alcanzarlo en la clasificación. Actualmente, está penúltimo -14°- con apenas cuatro unidades que consiguió en sus últimos dos cotejos después de cuatro derrotas en fila al inicio del certamen.

El Millonario sufrió un cimbronazo entre semana: fue eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 a manos de Independiente Santa Fe de Colombia por penales y ello decantó la salida de Eduardo Coudet como entrenador. Fue la gota que rebasó el vaso porque, aunque el club invirtió millones de dólares en refuerzos de la talla de Thiago Almada y Ángel Correa, todavía no encontró un buen funcionamiento y lo pagó con, además de la salida del certamen continental, la despedida también de la Copa Argentina a manos de Aldosivi de Mar del Plata.

Solo con el Clausura por delante para lo que le resta del año, el que asumió el timón de manera interina fue Leonardo Ponzio, ídolo de la institución que ya estaba trabajando allí, pero un un rol diferente. En su primera formación como DT de River dispone de gran parte de los mismos futbolistas que habitualmente utilizó el ‘Chacho’, pero anhela cambiarles el chip para que, de una vez, el equipo esté a la altura de las circunstancias.

Leo Ponzio asumió la dirección técnia en lugar de Eduardo Coudet @RiverPlate

Posibles formaciones

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo; Santiago López García, Favio Álvarez, Federico Medina, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero; y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo; Santiago López García, Favio Álvarez, Federico Medina, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero; y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio. River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Fausto Vera; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.