En qué canal pasan Rosario Central vs. Racing por el Torneo Clausura 2026

El partido más importante del día en el Torneo Clausura 2026, en el comienzo de la segunda fecha, es el que protagonizan Rosario Central y Racing desde las 21.15 en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje de Hernán Mastrángelo, correspondiente al Grupo B.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play -se requiere estar suscripto al ‘pack fútbol’-. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Ambos equipos se enfrentaron dos veces esta temporada y fue en el Apertura, con sendas victorias para el Canalla 2 a 1. En la segunda fecha sonrió de visitante en el Cilindro de Avellaneda con tantos de Ángel Di María y Alejo Véliz -Adrián Martínez descontó para la Academia- y en los cuartos de final los goles los marcaron Gastón Ávila y Enzo Copetti en tanto que Matías Zaracho puso en ventaja transitoriamente al perdedor.

Todo lo que hay que saber de Rosario Central vs. Racing

El Canalla, con Ángel Di María como bandera y la continuidad de Jorge Almirón como entrenador tras fuertes rumores de que iba a ser eyectado del cargo después del Torneo Apertura, comenzó el certamen con el pie izquierdo porque perdió en Córdoba ante Belgrano 2 a 1 y anhela sumar sus primeros puntos ante su gente en un semestre donde su principal objetivo es la Copa Libertadores -disputará los octavos de final vs. Corinthians-.

La Academia de Avellaneda, por su parte, arrancó el campeonato con un triunfo sobre Gimnasia de La Plata 2 a 1 en el Cilindro y dio el primer paso en el ciclo de Juan Pablo Vojvoda con el pie derecho. El entrenador entrante no tiene una misión fácil porque debe conseguir buenos resultados con un equipo que tuvo un mal primer semestre y ello decantó la salida del ídolo Gustavo Costas.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón. Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare o Nazareno Colombo, Marcos Rojo o Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari y Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.34 contra 3.48 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.95.