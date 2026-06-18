En qué canal pasan Suiza vs. Bosnia por el Mundial 2026 hoy

Este jueves, desde las 16 (horario argentino), Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentan en un partido correspondiente a al fecha 2 del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del portugués João Pinheiro, se disputa en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado helvético no dio la talla en su debut en la vigente Copa del Mundo. En un compromiso en el que partía como claro favorito, empató 1 a 1 con Qatar por un gol agónico de Miro Muheim a los 94′ (Breel Embolo, de penal, había puesto en ventaja parcial a Suiza). Sin embargo, no complicó su futuro en la competencia porque Bosnia y Canadá empataron en el otro partido.

Los Dragones, por su parte, corrieron con la misma suerte que los suizos en la primera fecha, aunque salieron mejor parados porque se enfrentaron a uno de los anfitriones, Canadá, que contaba con el apoyo de todos sus hinchas en el BMO Field de Toronto, Canadá. El encuentro también finalizó 1 a 1 por los tantos de Jovo Lukić -B- y Cyle Larin -C-, por lo que todos los integrantes de la zona B quedaron igualados en todos los aspectos.

Bosnia empató con Canadá en el debut y quiere dar el golpe frente a una debilitada Suiza COLE BURSTON - AFP

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 16 (horario argentino) en Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Suiza corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.60 contra los 6.66 que se repagan por un hipotético triunfo de Bosnia y Herzegovina. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.20.

Las casas de apuestas ponen a Suiza como favorito al triunfo en el encuentro frente a Bosnia y Herzegovina Eakin Howard - FR171640 AP

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