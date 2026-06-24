En qué canal pasan Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026 hoy

Este miércoles, desde las 16 (horario argentino), Suiza y Canadá se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del brasileño Ramon Abatti, se disputa en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado helvético se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos, producto de un empate 1 a 1 con Qatar y una goleada por 4 a 1 frente a Bosnia y Herzegovina. Se clasificó de manera ininterrumpida a las Copas del Mundo desde Alemania 2006 hasta la fecha y su cuenta pendiente es avanzar más allá de los octavos de final, que en esta edición, por la inclusión de los 16vos, corresponden a la segunda instancia de eliminación directa.

Suiza goleó a Bosnia y Herzegovina en la segunda jornada y quiere destronar a uno de los anfitriones Gregory Bull - AP

El anfitrión, por su parte, lidera el Grupo B con la misma cantidad de unidades pero con mejor diferencia de gol (+6 contra +3 de los suizos), por lo que un empate les garantizará terminar en lo más alto y, en consecuencia, cruzarse con con uno de los ocho mejores terceros en 16vos de final. Sueña con superar la ronda inicial por primera vez en la historia tras las eliminaciones tempraneras en México 1986 y Qatar 2022, sus únicas dos participaciones mundialistas hasta el momento.

En simultáneo, Bosnia y Herzegovina y Qatar se enfrentan en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos.

Suiza vs. Canadá: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 16 (horario argentino) en Vancouver, Canadá, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

DSports.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Suiza corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el primer lugar del Grupo B, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.60 contra los 3.31 que se repagan por un hipotético triunfo de Canadá. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

Las casas de apuestas ponen a Suiza como favorita al triunfo en el encuentro ante Canadá Richard Heathcote - Getty Images North America

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