En qué canal pasan Vélez vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026 hoy

Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia se enfrentan este lunes desde las 19.15 en el estadio José Amalfitani del barrio porteño de Liniers y con arbitraje de Nicolás Ramírez en el encuentro correspondiente a la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del partido

El cotejo tiene cara a cara a dos de los líderes de la tabla de posiciones de la zona. El Fortín es el único invicto del certamen con 10 puntos producto de tres victorias y un último empate frente a Boca 1 a 1 como visitante y necesita ganar para recuperar la cima que le arrebató Instituto de Córdoba con su triunfo sobre Central Córdoba en Santiago del Estero 1 a 0.

El elenco de Guillermo Barros Schelotto no tiene competencia internacional y se perfila para pelear por el título en una temporada donde es uno de los que más puntos sumó -marcha tercero en la Tabla Anual con 38-. Su rival, en tanto, se ubica cuarto en el Grupo A con siete unidades y anhela vencerlo para alcanzarlo. Dirigido por Julio Vaccari, el Halcón de Florencio Varela tiene una campaña de dos triunfos, un empate y una derrota.

Defensa y Justicia arrancó bien el Clausura y está entre los líderes del Grupo A Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Posibles formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza o Simón Escobar, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Dilan Godoy y Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza o Simón Escobar, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Dilan Godoy y Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto. Defensa y Justicia: Matías Borgogno; David Martínez, Damián Fernández, Fernando Román Villalba, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, César Pérez; David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez, Agustín Hausch; y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.78 contra 4.90 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.50.

Ambos equipos se enfrentaron en la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 y empataron 1 a 0 en el estadio Norberto Tito Tomaghello con goles de Juan Gutiérrez para el local y de Matías Pellegrini para el visitante.