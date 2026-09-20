En qué canal San Lorenzo vs. Boca por el Torneo Clausura 2026 hoy

San Lorenzo y Boca Juniors se enfrentan este domingo desde las 14.45 en el estadio Nuevo Gasómetro con arbitraje de Nazareno Arasa en el encuentro correspondiente a la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2026 con el objetivo en común de sumar tres puntos para subir posiciones en la tabla.

El clásico se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.07 contra 4.15 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.11.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue este año por el Torneo Apertura e igualaron 1 a 1 en la Bombonera. Santiago Ascacíbar abrió el marcador para el xeneize a los 55′ mientras que Gregorio Rodríguez, que había ingresado a la cancha en los instantes previos, igualó para el Ciclón 10 minutos después en el encuentro que arbitrió Pablo Echavarría.

La previa del clásico

El Ciclón, que viene de empatar 1 a 1 con Independiente en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini en el debut de Rubén Darío Insúa como entrenador, se ubica décimo en la tabla de posiciones de su zona con 11 puntos y necesita ganar para meterse en zona de clasificación a los playoffs en una temporada muy irregular donde no fue protagonista en ningún certamen.

Ruben Darío Insua debutó en San Lorenzo con un empate en el clásico ante Independiente CASLA

El xeneize, por su parte, está sexto en la clasificación general del Grupo A con 14 unidades y con un triunfo se acerca a los lídres y, sobre todo, encamina su pasaje a octavos de final. Entre semana, se metió en semifinales de la Copa Sudamericana y, de la mano de Rodolfo Arruabarrena, atraviesa un presente que lo invita a soñar con cortar la larga sequía de títulos.

Para el equipo del barrio porteño de la Boca los puntos también son relevantes para la Tabla Anual, donde está cuarto con 44 tantos. Esa clasificación no solo otorga una estrella, sino que también da boletos a los certámenes internacionales de 2027 y el anhelo azul y amarillo es volver a jugar la Libertadores.

Posibles formaciones

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua. Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Rodolfo Arruabarrena anhela darle un título a Boca Juniors NELSON ALMEIDA - AFP

El historial de un clásico con muchos condimentos

Boca y San Lorenzo se cruzaron en 214 ocasiones con 78 triunfos del xeneize, 83 victorias del Ciclón y 53 empates. El combinado de la Ribera dominó hasta la década del ‘40, cuando se consolidó la supremacía del Cuervo. En los ‘70, ‘80 y ‘90, Boca descontó esa ventaja, pero San Lorenzo la recuperó en los 2000 y es uno de los cuatro clubes argentinos con saldo a favor en los duelos contra el equipo azul y amarillo. Los otros son Gimnasia, San Martín e Independiente Rivadavia, todos de Mendoza.

204 duelos fueron por ligas nacionales, como el de este miércoles en la Bombonera: el azulgrana sonrió en 77, el club de La Ribera en 74 y hubo 52 igualdades. El choque restante se dio con derrota a ambos.

Cinco cotejos fueron por copas nacionales: tres veces ganó el Cuervo, una el xeneize, y la restante quedó en empate.

Por torneos internacionales se cruzaron en cuatro ocasiones: San Lorenzo ganó en tres y el auriazul, en una.

Últimos cinco partidos entre sí