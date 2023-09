escuchar

Este martes, desde las 17 (hora argentina), la selección visita a Bolivia en un partido correspondiente a la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El encuentro, que se disputa en el estadio Hernando Siles de La Paz, cuenta con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play, Flow, Cont.ar y FIFA+. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real a través de canchallena.com.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de derrotar por la mínima diferencia a Ecuador en el estadio Monumental con un golazo de tiro libre de Lionel Messi. Así, el astro rosarino alcanzó a su amigo y ex compañero en Barcelona, el uruguayo Luis Suárez, en lo más alto de la tabla de goleadores históricos del certamen clasificatorio de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con 29 festejos.

El combinado boliviano, en tanto, sufrió el poderío futbolístico de Brasil y fue goleado 5 a 1 en el estadio Mangueirão, en un encuentro en el que Neymar Jr., autor de un doblete, pasó a Pelé y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la selección brasileña con 79 tantos. El resto de los goles cariocas fueron convertidos por Rodrygo en dos ocasiones y Raphinha; mientras que Víctor Abrego descontó para la Verde.

Bolivia vs. Argentina: todo lo que hay que saber

Fecha 2 de las Eliminatorias hacia el Mundial México-Estados Unidos-Canadá 2026.

Día : Martes 12 de septiembre.

: Martes 12 de septiembre. Hora : 17.

: 17. Estadio : Hernando Siles, La Paz. Bolivia.

: Hernando Siles, La Paz. Bolivia. Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Bolivia vs. Argentina: cómo ver online

El encuentro, que se disputa este martes a las 17 en el estadio Hernando Siles de La Paz, se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas de TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play, Flow, Cont.ar y FIFA+. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está en canchallena.com.

En la previa del encuentro, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y dejó entrever el once titular que pondrá en cancha aunque, como es su costumbre, no lo confirmó: “El equipo en La Paz será parecido al que jugó el otro día ante Ecuador. (Ángel) Di María y Julián (Álvarez) tienen chances de entrar (desde el arranque)”, afirmó. ‘Fideo’ y la ‘Araña’, de no mediar inconvenientes, recuperarían la titularidad. Lautaro saldría por Julián, mientras que Nicolás González se mantendría en el once ante la ausencia potencial de Messi.

El capitán está disponible para jugar pero tiene grandes chances de integrar el banco de suplentes. En los últimos días se generó preocupación en torno a él, quien pidió el cambio ante el equipo ecuatoriano y encendió las alarmas: “Lo del cambio se dio así y seguramente no será la última vez. Por ahí empiece a salir sobre los partidos, pero me sentí muy bien”, aseguró la ‘Pulga’ al término del encuentro.

Posibles formaciones

Bolivia : Carlos Lampe; Marcelo Suárez, Adrián Jusino, Carlos Roca; Diego Medina, Héctor Cuellar, Luciano Ursino, Víctor Abrego, Miguel Terceros; Marcelo Moreno Martins y Daniel Rojas.

: Carlos Lampe; Marcelo Suárez, Adrián Jusino, Carlos Roca; Diego Medina, Héctor Cuellar, Luciano Ursino, Víctor Abrego, Miguel Terceros; Marcelo Moreno Martins y Daniel Rojas. Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Lisandro Martínez; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister o Leandro Paredes; Lionel Messi o Ángel Di María, Julián Álvarez y Nicolás González o Ángel Di María.

Antecedentes de Argentina vs. Bolivia

La última vez que ambos países se enfrentaron fue hace dos años, el 9 de septiembre de 2021, en el estadio Monumental por la clasificación a Qatar 2022. Esa noche el conjunto nacional ganó por 3 a 0 con goles de Lionel Messi en el que fue el primer cotejo como local y con público en las tribunas tras ganar la Copa América y tras el momento más crítico de la pandemia por el Covid-19. Fue el día que el equipo le exhibió el trofeo conquistado en Brasil al público y el rosarino, muy emocionado, rompió en llanto en plena cancha.

El último antecedente como visitante también es positivo para la Argentina y fue en la primera ronda del mismo certamen, las eliminatorias a la Copa del Mundo en la que se consagró campeón. En La Paz, el 13 de octubre de 2020, se impuso por 2 a 1 con tantos de Lautaro Martínez y Joaquín Correa. Erwin Saavedra marcó para el local.

Se cruzaron 41 veces con 29 triunfos para la selección argentina y siete para Bolivia, todos en condición de local. Empataron cinco veces.

En 2020 la Argentina se trajo un valioso triunfo por 2 a 1 de la altura, un sitio de plena dificultad AFP

Los últimos cinco partidos

9/9/2021: Argentina 3-0 Bolivia - Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 (Lionel Messi -3-).

28/6/2021: Bolivia 1-4 Argentina - Copa América 2021 (Erwin Saavedra -B-; Alejandro Gómez; Lionel Messi -2- y Lautaro Martínez -A-).

13/10/2020: Bolivia 1-2 Argentina - Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 (Marcelo Moreno Martins -B-; Lautaro Martínez y Joaquín Correa -A-).

28/3/2017: Bolivia 2-0 - Eliminatorias al Mundial Rusia 2018 (Juan Carlos Arce y Marcelo Moreno Martinz -B-)

14/6/2016: Argentina 3-0 Bolivia - Copa América 2016 (Erik Lamela, Ezequiel Lavezzi y Víctor Cuesta).