La selección argentina juega en La Paz, ante Bolivia, este martes desde las 17, por la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026. Tiene el reto de siempre cuando le toca ser visitante ante este rival y podría sumar uno mayor: no contar con Lionel Messi desde el arranque. Sería una situación atípica, ya que ‘Leo’ habitualmente no integra el banco de suplentes. Pese a ello el último antecedente no es tan lejano: el 28 de septiembre de 2022, en el triunfo 3 a 0 ante Jamaica, ingresó a los 56′ y convirtió dos goles. El partido se puede ver en vivo por TyC Sports y TV Pública y está disponible en varias plataformas.

En el debut en las eliminatorias, la semana pasada ante Ecuador, la Argentina venció por 1 a 0 gracias Messi, justamente, quien marcó un tanto de alta factura tras un tiro libre excelso. Así, rompió una racha negativa que pesaba sobre el seleccionado nacional en sus estrenos por los puntos luego de consagrarse en un Mundial, en los que nunca había ganado. La victoria dejó atrás una lista de resultados negativos que no pudieron evitar los campeones de 1978 y 1986.

La llegada de Lionel Messi causó furor entre los simpatizantes bolivianos, que sueñan con verlo en cancha Juan Karita - AP

Con Bolivia será otra historia: jugar con el condicionante de estar a 3.581 metros sobre el nivel del mar no es sencillo para nadie que visite La Paz y el cuerpo técnico y los jugadores argentinos lo saben de sobra. La teoría asegura que el aire, al ser mucho menos denso que en condiciones normales, genera una dificultad para respirar. Al llegar a la ciudad los efectos de la altura se notan al instante. Dolor de cabeza, mareos y una sensación de abombamiento constante pueden ser algunos de los síntomas. Y a eso hay que sumarle el hecho de tener que correr durante más de 90 minutos. “No hay una ciencia exacta para esto, todo el mundo lo sabe, ninguno tiene la varita mágica”, aseguró Scaloni ante los medios el fin de semana. Luego el plantel viajó con tubos de oxígeno.

El DT también dejó en claro que los efectos de la altura, por más que se puedan estudiar, no se comparan con la propia sensación de jugar ahí: “Se han probado un montón de cosas y ya sabemos la dificultad que encuentran los equipos que van ahí. Yo no quiero hablar mucho de este tema porque es algo que no va a cambiar. Está claro que tiene una dificultad añadida, pero bajo ningún concepto nos vamos a quejar. Todo el mundo va a jugar ahí. No se puede hacer nada. Se trabajan otros aspectos, pero si no estás adentro de la cancha no te das cuenta. Yo jugué ahí y hablé de un montón de cosas antes de entrar a la cancha, pero cuando me tocó jugar la sensación fue diferente”, cerró.

El Hernando Siles, en medio de la inmensidad de La Paz y a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar

En este contexto, el equipo titular tampoco tendría a Messi, quien este martes cumplió cuatro días sin entrenar. Si bien se hizo estudios el fin de semana y no tiene lesión, acumula cansancio y el cuerpo técnico lo está cuidando. Scaloni fue claro. Dijo que si Messi viajó es porque puede jugar, pero en las horas previas al partido los indicios muestran que iniciaría el partido desde el banco.

Para el armado del once Emiliano ‘Dibu’ Martínez es inamovible en el arco; la defensa estaría integrada por Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, quien se mantendrá en el equipo titular ante la ausencia de Marcos Acuña (no fue convocado por lesión). En la mitad de la cancha no habría dudas. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

En los papeles, Enzo sería el 5, De Paul el 8 y Mac Allister el 10 (aunque ese número pertenezca a Messi). Sin embargo, el mediocampo podría mutar con el correr de los minutos al igual que ocurrió ante Ecuador, cuando el ex River actuó de interno izquierdo y el ex Boca se ubicó como mediocampista de contención. Son los mismos roles que ambos están ocupando en sus respectivos equipos desde el comienzo de la vigente temporada, aunque Fernández tiende a ubicarse como falso extremo izquierdo y Alexis generalmente tiene un compañero a su lado para conformar un doble 5.

Por último, Ángel Di María recuperaría la titularidad respecto al último partido y acompañaría a Julián Álvarez en el ataque. El ex River reemplazaría a Lautaro Martínez en el equipo titular, mientras que se mantendría Nicolás González desde el primer minuto.

Enzo Fernández se ganó la titularidad en el medio y es una de las grandes figuras del equipo argentino LUIS ROBAYO - AFP

La posible formación de la selección argentina vs. Bolivia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás González; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Ángel Di María y Julián Álvarez

Cómo ver online el partido.

El encuentro de la Argentina vs. Bolivia se puede ver por televisión por TV Pública y TyC Sports, por lo que también está disponibles en las plataformas digitales de Cont.ar, TyC Sports Play, DGO, Flow y Telecentro Play. Para todas se requiere ser cliente, a excepción de la primera que sólo requiere un registro y pone a disposición, en espejo, los contenidos de TV pública.

El sitio canchallena.com tiene el minuto a minuto disponible, con estadísticas y resultados en vivo, mientras que como novedad para este encuentro también se sumó FIFA+, que anunció la disponibilidad de este partido (al igual que Ecuador vs. Uruguay) para los usuarios.