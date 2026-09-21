Entradas para la despedida de Messi de la selección argentina: todo lo que hay que saber

El día que nadie quería que llegue, llegará. El próximo martes 6 de octubre Lionel Messi jugará por última vez con la selección argentina y cerrará una historia que fue de menor a mayor, con sinsabores al principio y gloria eterna al final.

El ‘10′ será parte del equipo en el último de los tres amistosos que disputará en la ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y que será, luego de enfrentarse a Bolivia en Córdoba y a Burkina Faso, vs. Benín en el estadio Monumental. Ese día también dirá adiós Nicolás Otamendi y, muy posiblemente, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no expresaron oficialmente su retiro del combinado nacional pero el contexto hace prever que seguirán el mismo rumbo que el emblema y capitán.

Lionel Messi jugará su último partido con la selección argentina el 6 de octubre frente a Benín, en el Monumental ROBERTO SCHMIDT - AFP

Aunque antes el equipo de Lionel Scaloni disputará otros dos encuentros, el foco está puesto la despedida de Messi. Para ese evento, las entradas salen a la venta este el martes 22 de septiembre a las 18 a través de Deportick, sitio a través del cual la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vende los tickets desde la consagración en Qatar 2022.

Para poder comprar se requiere registrarse con un mail y, luego, seguir los pasos correspondientes y habituales como precisar la cantidad de entradas, elegir la ubicación, el método de pago y adquisición de los mismos, entre otros. Al precio se le añade un “costo de servicio”. Una vez confirmada la adquisición, el usuario recibirá por mail una fecha y horario para retirar en un punto determinado el ticket físico con el que deberá entrar al estadio.

Frente a Benín, Messi jugará su partido número 208 con la Argentina y buscará engrosar aun más su cuenta de 125 goles, cantidad con la que es el máximo artillero de la historia. Pero lo más relevante son los títulos colectivos que logró: Mundial 2022, Copa América 2021 y 2025; y la Finalissima 2022. También fue finalista en las copas del Mundo de 2014 y 2026.

El astro anunció su retio a fines de octubre, poco después del fallecimiento de su papá, Jorge. No obstante, en una extensa carta que conmocionó a los argentinos dejó en claro que tomó la decisión después de la definición que perdió ante España en la cita ecuménica. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años”, manifestó el rosarino en el texto que escribió de puño y letra.

La expectativa por lo que ocurrirá el 6 de octubre es tan grande que millones de argentinos intentarán comprar su ticket desde este martes. Todos quieren ir al Monumental a aplaudirlo y, sobre todo, agradecerle por las alegrías que le dio a todos los argentino.