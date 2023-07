Entrenadores argentinos, un fenómeno mundial: cuál es el arma de seducción

escuchar

Fiel a su estilo, Lionel Scaloni evitó la polémica cuando le preguntaron cuál será su sensación al enfrentar a entrenadores argentinos que dirigen selecciones sudamericanas en las eliminatorias: “Son siete, ¿no? Bueno, ojalá podamos ir todos. Hay 6 lugares y medio”, afirmó, en referencia a los cupos para el próximo Mundial que otorga la competencia. En las eliminatorias de la Conmebol, que comenzarán en septiembre, participarán diez selecciones, pero el dato llamativo es que siete son dirigidas por argentinos: además de Scaloni están Gustavo Costas (Bolivia), Néstor Lorenzo (Colombia), Eduardo Berizzo (Chile), Guillermo Barros Schelotto (Paraguay), Marcelo Bielsa (Uruguay) y Fernando Batista (Venezuela).

Siempre el entrenador argentino fue muy bien visto en todo el mundo por su capacidad de adaptación a los distintos cambios culturales, la capacidad de resiliencia y, al mismo tiempo, para involucrarse, desde las decisiones, en los ADN de cada país. Ni que hablar en lo que refiere a las evoluciones del juego y las situaciones tácticas. Pizarrón y corazón al servicio de cada lugar donde son contratados.

Guillermo Barros Schelotto entrenador de la selección de Paraguay, junto a su hermano Gustavo durante un entrenamiento del equipo guaraní en Ypané, el martes 9 de noviembre de 2021

La selección argentina se enfrentará con Venezuela en octubre de 2024 y el entrenador de la Vinotinto, Fernando Bocha Batista, le cuenta a LA NACION cómo vive la situación: “Ya jugamos con Argentina el año pasado y para mí fue una situación difícil y rara, sobre todo por el vínculo que tengo con la selección, con Lionel Scaloni y todo el cuerpo técnico. Estuve dirigiendo juveniles hasta finales de 2021 y muchos de los jugadores que hoy son parte de la selección mayor trabajaron desde chicos con nosotros, pero uno es profesional y quiero que Venezuela gane y que nos clasifiquemos los dos”.

Argentinos en selecciones del mundo

En la actualidad, 12 compatriotas ocupan el cargo de director técnico en seleccionados masculinos alrededor del mundo. A los siete de Sudamérica se le agregan Félix González Dalmás en Camboya, Diego Vázquez en Hondura, Rodolfo Arruabarrena en Emiratos Árabes, Héctor Cúper en Siria, y en los últimos días se agregó Juan Antonio Pizzi en Bahrein. Además, el head coach de la selección de Haití es Gabriel Calderón Pellegrino, nacido en España y de doble nacionalidad, porque es hijo del argentino Gabriel Calderón, aquel delantero que jugó en el Mundial Juvenil de Japón en 1979 y que participó en las Copas del Mundo de España e Italia.

El mapa completo de argentinos que trabajan en selecciones es bastante amplio porque al puesto de entrenador principal se le suma el de ayudantes, entrenadores de arqueros y analistas de videos que ejercen tares en combinados de mayores, juveniles y en femeninas. Según datos el sitio @futbolistasAXEM, que desde 2007 confecciona un informe con todos los jugadores e integrantes de cuerpos técnicos en el exterior, hoy son más de 60 los argentinos que ocupan distintos roles en selecciones extranjeras.

Luego de una segunda etapa como entrenador principal de la selección argentina sub 20, entre 2018 y 2021, Fernando Batista se sumó como ayudante al cuerpo técnico liderado por José Pékerman en la selección de Venezuela. “A final de 2022, el presidente de la federación decidió sacar al manager de la selección, que además era el representante de José. Pekerman optó por renunciar, pero nos dio libertad al resto del equipo para continuar. Los responsables de la federación estaban conformes con el trabajo que estábamos haciendo y me ofrecieron el puesto de entrenador principal”, cuenta Batista acerca de su actual rol en la selección venezolana.

Fernando Batista fue elegido como entrenador de la selección de Venezuela luega de la renuncia de José Pékerman Instagram @bochabatista

“Mi primera experiencia en el exterior fue como coordinador de la selección juvenil de Armenia en 2018″, dice Fernando Bocha Batista. “En el Mundial Sub 20 de Corea 2017, fui ayudante de Claudio Ubeda. En ese momento me crucé con una persona que trabajaba con los seleccionados de Armenia e intercambiamos ideas y opiniones. Cuando se enteró que yo dejaba mi puesto en la AFA me invitaron a sumarme como coordinador de juveniles. Ellos valoraron mucho que tenía una trayectoria importante trabajando con divisiones formativas en San Lorenzo, luego como coordinador general en Argentinos Juniors y después en selección argentina”, cuenta Batista.

“Los que hicieron bien las cosas nos abrieron las puertas”

Según la información que recoge Futbolistas AXEM, hoy son casi 600 los argentinos que ocupan puestos en cuerpos técnicos en equipos de fútbol.

El tandilense Mauro Camoranesi, que brilló en Juventus y fue campeón del mundo con la selección de Italia, luego de dirigir en México y Argentina, comenzó su recorrido en Europa y su primer club fue el Tabo Sezana de Eslovenia. Después de una buena campaña que sacó al equipo de los últimos lugares de la tabla, pasó a Maribor, que es uno de los animadores de la liga de ese pequeño país europeo.

Desde julio de 2023 Mauro Camoranesi es director técnico del club maltés Floriana FC Instagram @maurogc_oficial

“Los jugadores y entrenadores argentinos que anduvieron por el mundo y que hicieron bien las cosas nos abrieron las puertas. Creo que día a día somos más porque se construyó un prestigio en base a buenas experiencias y los que venimos atrás lo sostenemos con un trabajo serio. Muchos argentinos dejaron una buena imagen, una marca importante y eso genera oportunidades”, explica a LA NACION Mauro Camoranesi.

Después de trabajar como ayudante de Fernando Batista, y luego de Javier Mascherano en la selección argentina Sub 20, en 2021 Esteban Solari se incorporó al Johor FC de Malasia. “El dueño del club es el príncipe de Johor (un estado al sur de Malasia), que es un apasionado de Argentina. El comenzó a viajar a nuestro país porque también juega al polo, y se enamoró de las costumbres y de la manera de ser de los argentinos”, cuenta Solari. “Cuando comenzó con el club de fútbol convocó a jugadores y entrenadores argentinos que hicieron un buen trabajo. Eso nos abrió las puertas a nosotros y nos dio la posibilidad de sumarnos como cuerpo técnico en 2021″.

Figuras como Pablo Aimar y Luciano Figueroa fueron alguno de los que jugaron en Johor FC y dejaron una huella importante. Figueroa, que fue técnico del equipo luego de ser jugador, se convirtió en ídolo del club y lo homenajearon poniéndole su nombre a una tribuna del estadio. El equipo malayo también tuvo a otros argentinos como entrenadores y a Esteban Solari lo precedieron Mario Gómez y Raul Longhi.

Luciano Figueroa es homenajeado por Johor FC por su trayectoria como jugador y técnico del conjunto malayo donde le pusieron su nombre a una de las tribunas del Sultan Ibrahim Stadium Instagram @officialjohor

“La pasión por el fútbol nos hace diferentes”

Bocha Batista explica cuál es, en su opinión el principal atributo de los técnicos argentinos: ”Creo que es algo similar a lo que ocurre con los jugadores, el nivel de competitividad, el querer estar siempre en lo más alto, el pretender lograr un objetivo. Eso nos diferencia de otros que se toman esto con más calma pero también con menos energía y menos pasión”.

“El argentino, cuando pierde, no duerme por dos días y no sale de su casa. En otros países se lo toman con más tranquilidad, lo cual está muy bien, pero por otro lado pierden ese plus que aporta competitividad y ambición por lograr un objetivo”, afirma Batista.

Esteban Solari arribó a Malasia a finales de 2021, acompañado por un equipo integrado por el preparador físico Rodrigo Barrios y los ayudantes Pablo Ricchetti y Ramiro González. “Como cuerpo técnico, llegamos con la intención de aportar competitividad a partir de nuestra manera de vivir y de sentir el juego. El club cuenta con instalaciones y una organización de primer nivel, con un manejo muy profesional. Para nosotros el desafío es sumarle a todo lo bueno que ya hicieron una cuota de nuestra pasión para seguir ganando y sostener el nivel de exigencia”, dice el entrenador argentino.

Esteban Solari, entrenador de Johor FC de Malasia junto al principe Tunku Ismail, dueño del equipo Instagram @tano_solari

Luego de 16 encuentros jugados, el conjunto dirigido por Solari se encamina al título porque es puntero invicto con 48 puntos, 63 goles a favor y solo 3 en contra . “El objetivo es ser siempre protagonistas desde el juego y en lo que respecta a resultados, un objetivo es ganar la Súper Liga de Malasia, pero nuestra principal expectativa esta puesta en la Champions League de Asia donde nos enfrentamos a los grandes equipos del sudeste asiático”, cierra diciendo Esteban Tano Solari.

Mauro Camoranesi se destacó como jugador por el despliegue y la entrega, que sumado a su buena técnica le permitió construir una exitosa carrera como futbolista. “Somos muy apasionados y eso se traduce en el entusiasmo por lo que hacemos, pero además el argentino busca cosas para mejorar y para eso le dedica tiempo a la formación y al perfeccionamiento. Fijate lo que ocurre con los brasileros: es el país que más futbolistas exporta, pero no ocurre los mismo con los entrenadores. Ellos no tienen ese interés por dirigir y por seguir luchando por conseguir objetivos, y eso nos da oportunidades a nosotros”, dice Camoranesi.

El entusiasmo por los desafíos

Diego Simeone, en Atlético de Madrid, y Mauricio Pochettino, en Chelsea, son alguno de los técnicos de equipos de primer nivel, aunque muchos exjugadores de larga trayectoria hoy son entrenadores de clubes en divisiones menores o en ligas menos reconocidas alrededor del mundo. Leonel Gancedo, que dirige a Unión Deportiva Lanzarote de la tercera división en España, Juan Esnáider a Reno Yamaguchi de la segunda en Japón, y Ariel Ibagaza en Olympiakos B de la segunda categoría en Grecia, son solo algunos ejemplos.

El entrenador de Atletico Madrid, Diego Simeone en el partido disputado entre su club y el Getafe en el estadio Wanda Metropolitano el 12 de febrero de 2022 OSCAR DEL POZO - AFP

“Al argentino lo entusiasman los desafíos y la pasión nos lleva a creer posible lo que a otros les parece una locura. Además estamos acostumbrados a pelearla y a arrancar de abajo. Más allá del prestigio que cada uno haya conseguido como jugador, uno entiende que construir una carrera como entrenador es un camino largo, y en general, a nadie se les caen los anillos por trabajar en ligas menos prestigiosas”, afirma Camoranesi, que hoy dirige a Floriana de Malta.

Camoranesi explica que su condición de ciudadano europeo le permitió hacer el curso de director técnico en la federación italiana y al poco tiempo comenzó a dirigir en Eslovenia: “Lo que me entusiasmó fue que a pesar que se trata de una liga chica y en desarrollo, el nivel de compromiso y profesionalismo de los jugadores es absoluto, y eso es muy gratificante, más allá de que los recursos no son los mismos si los comparamos con las ligas de primer nivel”.

Roberto Perfumo dijo en una entrevista: “el jugador argentino es un jugador-cucaracha. La cucaracha superó todo, es antediluviana. Y el entrenador argentino también. Supera todas las adversidades, juega en la nieve, en la montaña, en la altura, en el calor, sin entender el idioma, en cualquier horario”. Los entrenadores, en su enorme mayoría exjugadores, repiten esta axioma. “El entrenador argentino cree que nada es imposible y por diferentes caminos, tiene la capacidad de trasmitirles esto a los jugadores. Por ese motivo somos valorados en todas partes del mundo”, sostiene Fernando Batista.