Fernando Batista reemplaza a José Pekerman y es el nuevo técnico de la selección de Venezuela

Fernando “Bocha” Batista es el nuevo entrenador de la selección de Venezuela. Lo anunció el presidente de la federación de ese país, Jorge Giménez, en conferencia de prensa. El entrenador argentino, de 52 años, integraba el staff que comandaba José Néstor Pekerman, quien dejó el cargo esta semana en medio de acusaciones a su representante y antiguo manager de todos los seleccionados de la Vinotinto, Pascual Lezcano. Otros dos miembros del proyecto original, los también argentinos Leandro Cufré y Jorge Pidal (preparador físico) serán los ayudantes de Batista. Fabricio Coloccini (ex DT de la Sub 20) y Diego Colotto (ayudante de la Sub 20) no continuarán en sus cargos.

El proyecto que encabezaba José Pekerman duró 15 meses. Fueron diez partidos con cinco triunfos, un empate y cuatro derrotas, lejos de la posibilidad de clasificarse a Qatar 2022. El objetivo, en rigor, era la Copa del Mundo de 2026. En ese sentido, y luego de que una auditoría interna alertara sobre los presuntos malos manejos de Lezcano, la FVF tomó la decisión de discontinuarlo de su puesto como manager de los seleccionados del país. Con él, también se fue Pekerman. Los dirigentes venezolanos querían que Batista se quedara, ya que el único éxito real de los últimos meses fue el subcampeonato en el torneo Maurice Revello (ex Toulón) fue con el hermano del Checho al frente del equipo. Perdió una polémica final con el seleccionado francés. Como entrenador de la Sub-20 argentina Batista registra un oro panamericano en Perú y un título en el preolímpico sudamericano. La FVF confirmó que el nuevo DT del seleccionado mayor firmará un contrato de cuatro años y “la idea” es que permanezca todo el ciclo mundialista. Es decir, hasta Estados Unidos-México-Canadá 2026.

La conferencia de prensa en la que Batista es confirmado como DT de Venezuela

“No vamos a permitir que nadie se crea por encima de las normas. No vamos a trabajar con nadie que no se tome en serio y con absoluta claridad nuestra camiseta. El fútbol venezolano y nuestra afición se respetan. Que ese escuche bien claro”, dijo Giménez, presidente de la FVF, en una conferencia de prensa brindada en la sede de la federación y transmitida a través de YouTube. Sin nombrarlo, las acusaciones remitían a parte del grupo de trabajo de Pekerman. Al ser consultado sobre las irregularidades que habrían sido cometidas por Lezcano, el representante del entrenador, Giménez remitió a los abogados de ambas partes. “Hay un proceso en marcha que limita las explicaciones. Hay que dejar que continúe y que los abogados hagan su trabajo”, se excusó una y otra vez ante los requerimientos de la prensa sobre el detalle de la salida de Lezcano, Pekerman y otros argentinos que trabajaban en Caracas.

Giménez también aprovechó para elogiar a Batista y su grupo de trabajo: “Las personas que quedaron demostraron compromiso, lealtad con el proyecto, con los venezolanos y con los trabajadores de la federación. Para nosotros eso es innegociable”. También adelantó que no volverán a dejar a las selecciones juveniles al mando de entrenadores extranjeros. En este sentido, la semana próxima anunciarán los nuevos técnicos de la Sub 15 y la Sub 17. Esta última categoría se prepara para el Sudamericano de Ecuador, que comienza el próximo 30, pero lo hace al mando de un preparador físico en la Isla Margarita.

Fernando Batista, durante su etapa como entrenador del seleccionado argentino Sub 20 Santiago Filipuzzi - Archivo / LA NACION

“Aseguro y niego rotundamente que la FVF haya tenido alguna responsabilidad”, dijo Giménez sobre las razones del alejamiento de Pekerman y Lezcano. También confirmó un dato que había trascendido en los últimos días: la FVF estaba al día con los pagos y la salida, según el directivo, no fue por atrasos ni deudas. “No hay ningún compromiso económico. Están saldadas ambas partes en ese sentido”, aclaró Giménez.

La llegada de Batista, quien está en Venezuela, hace que los entrenadores argentinos sean mayoría entre los equipos sudamericanos que tienen DT confirmado para las próximas eliminatorias. Lionel Scaloni continuará en Argentina; Néstor Lorenzo, en Colombia; Guillermo Barros Schelotto, en Paraguay; Eduardo Berizzo, en Chile, y Gustavo Costas, en Bolivia. Ecuador, que tenía a Gustavo Alfaro, busca técnico. Lo mismo sucede con Brasil tras la salida de Tite. Uruguay confirmaría la continuidad de Diego Alonso. Y Perú se encomendó a Juan Reynoso luego del final de un ciclo exitoso al mando de otro DT argentino: Ricardo Gareca.

