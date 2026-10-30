Enzo Fernández habló sobre la final con España en el Mundial 2026: “En los penales ganábamos”

Enzo Fernández habló sin filtro sobre lo que dejó la derrota de la selección argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. El mediocampista, que tras el certamen se convirtió en jugador de Manchester City, desactivó allí las versiones conspirativas, detalló la realidad física que atravesaba el grupo en los últimos días del torneo y llenó de elogios a Emiliano “Dibu” Martínez.

En una entrevista para el canal de YouTube “Los Edul” que sobre lo que fue y generó la definición de la Copa del Mundo, el futbolista que fue expulsado al final del tiempo reglamentario afirmó que si se hubiera logrado mantener el arco en cero durante el tiempo extra, la albiceleste habría conseguido el bicampeonato. “En los penales ganábamos. Obviamente. Teníamos al Dibu. Sabíamos que no falla ahí”, sentenció.

El récord del arquero marplatense en desempates por esa vía con la selección es perfecto: cuatro triunfos en igual cantidad de definiciones en las que participó y al menos dos remates atajados. En esa lista están la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia y, previamente, el choque crucial contra Países Bajos en cuartos de final. Un héroe imponente que podría haber sido compañero en Chelsea de Enzo, pero éste emigró del club en el inicio de esta temporada europea, mientras Dibu llegaba.

Enzo Fernández, en su festejo del gol ante Inglaterra, en la última victoria épica de la selección, antes de la final que se le escapó con España Li Ming - XinHua

En medio de la charla, Fernández hizo una confesión respecto de cómo estaba Martínez, quien semanas antes de la disputa del torneo había sufrido una fractura en la final de la Conference League que ganó con Aston Villa. “Fue increíble. No tenía movilidad en el dedo, una locura. Lo de Dibu es eso, una locura, un animal”, graficó antes de volver sobre lo que fue el desarrollo del partido.

“Me llamaban por teléfono mi papá, mi mamá, preguntándome qué había pasado... No pasó nada, todo mentira, todo inventado. España nos ganó bien. Hay que felicitar al rival”, aseguró, respondiendo con risas a las teorías conspirativas que corrieron fuerte en los días siguientes, especialmente en las redes sociales. Y explicó que venían “cargados de dos tiempos extra”, en relación a los que afrontó ante Cabo Verde (“un calor, una humedad increíble”, recordó) y Suiza, además del dramatismo ante Egipto e Inglaterra, y confesó que “algunos chicos también estaban ‘tocados’ con temas físicos... diría que la mitad del equipo. Se hizo muy desgastante en las últimas semanas y momentos del Mundial. El grupo llegó con lo justo”.

Enzo Fernández en Los Edul_: “En la final no pasó nada. Todo mentira e inventado. Me llamaron hasta mis viejos. España nos ganó bien y hay que felicitar al rival. Llegamos con lo justo en lo físico”.

El capítulo entero disponible en mi canal de YouTube. pic.twitter.com/UCDGHGP2MW — Gastón Edul (@gastonedul) October 29, 2026

Una confesión que refleja que ante los españoles se priorizó sostener a los que no estaban al ciento por ciento por sobre quienes llegaban en buenas condiciones. “España manejó la pelota y creo que fueron los justos ganadores. Fueron superiores. Hay que aceptar y reconocer que el rival fue mejor”, reconoció. Y le sumó: “Llegamos a la final, jugamos los ocho partidos... No se pudo lograr el objetivo, que era ganarla. Pero reconozco y valoro todo el esfuerzo que hizo el grupo”.

Más allá de lo que fue su segundo Mundial en lo personal y el elevado desempeño que tuvo, con goles claves incluso, Fernández se permitió durante la conversación con los hermanos Gastón y Esteban Edul reflejar otro sentimiento, el que conserva intacto por River. Y dejó una mención de manera muy particular: “Estoy seguro que voy a volver a River más adelante. No pasa nada que quede el archivo, estoy decidido. Va a pasar. Si lo digo es porque lo siento”.