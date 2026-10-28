Falleció la mamá de Lionel Scaloni en Pujato: tenía 74 años y hacía tiempo estaba enferma

Este martes, murió en la ciudad santafesina de Pujato Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni. El deceso de la mujer de 74 años fue confirmado a Radio 2 de Rosario por fuentes familiares. Algunas versiones indican que el director técnico de la selección argentina estaría en Buenos Aires y se dirigía camino al velorio, que sería de carácter íntimo.

“La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) toda, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!“, fue el emotivo posteo que fue publicado en la cuenta oficial de la selección argentina.

El posteo oficial de la cuenta de la selección argentina para acompañar a Lionel Scaloni tras la muerte de su madre. @Argentina

La mujer vivía en Pujato junto con su marido. Allí se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad y crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina, más conocida en Rosario por su emprendimiento Scala Bakery en Funes. Hacía ya varios años que estaba enferma, según había contado el propio entrenador de la selección argentina, aunque nunca se supo públicamente cuál era el problema de salud que aquejaba a la mamá.

La familia Scaloni: mamá Eulalia, Lionel, Corina, Mauro y papá Ángel captura de redes

Scaloni siempre habló de su madre con emoción y en cada entrevista dejaba en claro que su salud y bienestar estaban por encima de cualquier logro deportivo. En octubre de 2021, luego de finalizado un partido de Eliminatorias contra Perú para el máximo torneo que se disputaría en Qatar 2022, el DT estaba tan preocupado por el estado de salud de su madre que en conferencia de prensa dijo: “No estoy para pensar en el Mundial”.

Falleció la mamá de Lionel Scaloni. captura de redes

Previamente, ya le había dedicado a su mamá el título de la Copa América que la selección albiceleste le ganó a Brasil en tierras cariocas. “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, dijo entonces, visiblemente emocionado.

Otro golpe para la selección argentina

Casi tres meses atrás, murió Jorge Messi, el padre del capitán de la selección albiceleste. El padre de Lionel, de 68 años, se encontraba internado en un sanatorio de la ciudad de Rosario cuando falleció el último 8 de agosto. El hombre estaba casado con Celia Cuccittini y también era padre de Rodrigo, Matías y María Sol.

Desde hacía un tiempo, Jorge Messi estaba enfermo, según había confirmado su familia durante el último Mundial. Su cuadro de salud se agravó en los últimos días.