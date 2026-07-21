Enzo Fernández habló tras la final en el Mundial: “Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo más grande que un resultado”

El mediocampista de la selección argentina, Enzo Fernández, realizó una reflexión pública tras el cierre tras la derrota de la Argentina frente a España, donde puso en valor la construcción identitaria del grupo de jugadores bajo la conducción técnica.

Según expresó el volante, la maduración personal y profesional permite dimensionar las experiencias vividas desde otra perspectiva: “Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado”, manifestó Fernández.

El jugador hizo hincapié en la ética de trabajo que caracterizó al plantel durante los últimos años y de acuerdo con su visión, el equipo logró cimentar un legado basado en la resiliencia y en una manera específica de afrontar los compromisos deportivos: “Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos”, señaló.

En la misma línea, Fernández valoró la cohesión interna del grupo que integró y destacó la coherencia de sus compañeros ante la adversidad: “Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso”, sostuvo el jugador.

Por otro lado, dedicó un párrafo especial al vínculo con los simpatizantes que siguieron al equipo a lo largo de los estadios, para agradecerles el respaldo constante en cada encuentro disputado: “Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo”, destacó.

Finalmente, el mediocampista reiteró su compromiso absoluto con la institución nacional y destacó su participación como la máxima distinción de su trayectoria deportiva. “Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla”, concluyó el futbolista.

Enzo Fernández fue expulsado del partido DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Una final marcada por la tensión

El partido contra España estuvo atravesado por el nerviosismo y las protestas. Argentina debió afrontar parte de la final con diez futbolistas, mientras que Scaloni también recibió una tarjeta amarilla por reclamar una decisión arbitral desde la zona técnica.

El entrenador mostró su enojo ante una determinación del esloveno Slavko Vincic y fue amonestado en uno de los momentos de mayor tensión. Desde el banco, el cuerpo técnico buscó alternativas para sostener al equipo en inferioridad numérica, aunque Lautaro finalmente no fue elegido para ingresar.