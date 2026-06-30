Erling Haaland marcó el gol de la clasificación de Noruega y quedó a uno de Lionel Messi en la tabla de goleadores

Erling Haaland volvió a hacer lo que mejor sabe: decidir un partido. Cuando el empate frente a Costa de Marfil parecía llevar la serie al alargue, apareció a los 86 minutos para empujar el 2-1 y clasificar a Noruega a los octavos de final del Mundial. El tanto no solo mantuvo vivo el sueño de su selección: también le permitió alcanzar los 60 goles en apenas 53 partidos internacionales, llegar a cinco conquistas en el torneo —tan solo una menos que Lionel Messi, líder de la tabla de artilleros— y seguir agrandando un legado que ya lo convirtió hace tiempo en el máximo goleador de la historia de su país.

Durante buena parte del encuentro disputado en Dallas, el delantero de Manchester City estuvo lejos de su mejor versión. Remató cuatro veces, apenas dos de esos intentos fueron al arco y tuvo escasa incidencia en el desarrollo del juego. Sin embargo, volvió a confirmar una virtud reservada para los grandes centrodelanteros: incluso en una tarde discreta, aparece cuando el equipo más lo necesita.

La clasificación parecía complicarse después del empate de Amad Diallo, pero a cuatro minutos del final llegó la acción decisiva. Patrick Berg desbordó por la derecha y envió un pase rasante al corazón del área. Haaland atacó el espacio y empujó la pelota casi debajo del arco, que entró con algo de suspenso, para convertir el 2-1 definitivo y desatar el festejo de todo el seleccionado noruego.

Segundo gol de Noruega vs Costa de Marfil

El gol tuvo un valor que fue mucho más allá del resultado. Con esa conquista, Haaland llegó a los 60 tantos con la camiseta de Noruega en apenas 53 presentaciones, un registro que refleja una eficacia extraordinaria: tiene más goles que partidos con su selección. Como referencia de esa dimensión, Kylian Mbappé también suma 60 conquistas internacionales, aunque necesitó 101 encuentros para alcanzar esa cifra. Si lo comparamos con leyendas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, el número 7 necesitó 130 partidos para marcar 60 goles con Portugal y el 10 necesitó 122 para alcanzar esa cifra con Argentina. Ningún futbolista había llegado tan rápido a semejante marca con una selección.

Su presente tampoco admite demasiadas discusiones. Acumula goles en sus últimos 13 partidos oficiales con Noruega, una racha en la que convirtió 25 veces. Además, el seleccionado escandinavo ganó los últimos 16 encuentros en los que Haaland marcó al menos un tanto. En este Mundial ya suma cinco conquistas, solo detrás de Messi en la tabla de goleadores, y una asistencia.

Haaland celebra el gol con los hinchas noruegos MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La producción ofensiva del delantero también explica el crecimiento de Noruega. En Francia 1998, la última participación mundialista del país hasta ahora, el seleccionado marcó cinco goles en todo el torneo. Haaland igualó esa cifra por sí solo en apenas tres partidos del Mundial.

“Es una locura. Hacía 28 años que Noruega no jugaba un Mundial. Es enorme formar parte de esto. Me encanta que signifique tanto para todo el país. Creo que esto cambiará Noruega para siempre”, afirmó Haaland en declaraciones a TV 2 de Noruega, todavía emocionado por la clasificación. “Siento una unión muy fuerte. Es conmovedor verlo”, agregó.

La definición de Haaland para sentenciar el partido LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El entrenador Stale Solbakken también resaltó la respuesta de sus dirigidos después del empate. “Estaba completamente vacío”, reconoció tras el encuentro. “Es un grupo maravilloso, que volvió a levantarse. Estoy muy orgulloso de cómo reaccionó después de la igualdad”, sostuvo el técnico, que evitó profundizar sobre el próximo rival: “Hoy quiero disfrutar. Brasil será otro día”.

La clasificación también tuvo un significado especial en las tribunas. Entre los espectadores estuvo Alf-Inge Haaland, padre del goleador, quien celebró con un grito eufórico el tanto decisivo y rompió en llanto al final. El exlateral derecho representó a Noruega en el Mundial de Estados Unidos 1994.

¡LAS DOS CARAS DE LA MONEDA!



La alegría de todo Noruega y la familia Haaland, mientras los marfileños se lamentan.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mQkZccOB5l — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

El domingo, en Nueva Jersey, Noruega enfrentará a Brasil por un lugar en los cuartos de final. El destino volvió a cruzar los caminos de ambos seleccionados: en su última participación en 1998, los nórdicos lograron un triunfo histórico por 2-1 sobre los sudamericanos en la fase de grupos. El antecedente alimenta la ilusión escandinava: el historial favorece a los europeos, con dos victorias y dos empates en cuatro enfrentamientos, incluido aquel inolvidable éxito en el Mundial de Francia que permitió el pase a los octavos de final.

A pesar de la euforia por la clasificación, Haaland evitó alimentar el favoritismo de su selección de cara al cruce del domingo. “Tenemos pocas posibilidades”, respondió, con una sonrisa, cuando la FIFA le preguntó por las opciones de eliminar a Brasil. Luego amplió el concepto: “Habrá grandes equipos y no será fácil. Va a ser difícil avanzar. No sé si lo lograremos, pero nos preparamos mucho y seguimos muy preparados”.

Haaland y el resto del plantel de Noruega festejan remando como vikingos, una celebración que se volvió clásica en este Mundial LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pitazo final dio paso a un festejo cargado de emoción. Martin Odegaard tomó el tambor y volvió a liderar el tradicional “remo vikingo”, acompañado por todo el plantel y los simpatizantes desplazados a Dallas. Haaland se soltó la cola con la que había jugado, se colocó un casco vikingo para fotografiarse con los fanáticos y sonrió frente a las tribunas. Minutos antes había terminado entre lágrimas.

En medio de la celebración, Haaland también destacó el impacto que tiene esta campaña en su país. “Claro que la gente en Noruega está eufórica. La unión que hay entre el equipo y todo el país nos ayuda mucho”, aseguró.

Con otro gol decisivo y varios récords más en su cuenta, volvió a demostrar por qué es el gran símbolo de una Noruega que sueña en grande.