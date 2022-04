Escándalo en España: el acuerdo multimillonario por comisiones en la Supercopa que salpica a Gerard Piqué

MADRID - La Federación Española de Fútbol (RFEF) negoció una comisión de 24 millones de euros para Kosmos, la empresa de eventos deportivos liderada por Gerard Piqué, defensor del FC Barcelona, para trasladar por unos años la Supercopa de España a Arabia Saudita, según reveló una investigación del diario español El Confidencial.

El sitio de información en línea, que tuvo acceso a documentos y mensajes de audio privados entre Piqué y el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, detalla que la Federación percibe 40 millones de euros (unos 43 millones de dólares) por temporada por cada una de las seis Supercopas que se organizaron para jugarse en Arabia Saudita a partir de 2020, por un monto global de 240 millones de euros, mientras que Kosmos percibiría 4 millones de euros por año, lo que indica unos 24 millones de la moneda europea al final del contrato.

Luis Rubiales y Gerard Piqué. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y el jugador del FC Barcelona y presidente de Kosmos, Gerard Piqué, habrían pactado una comisión de 24 millones de euros para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, según revelan una serie de audios entre ambos publicados por 'El Confidencial'

“A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 [millones] irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos [millones], tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más”, expresó Piqué en uno de los audios revelados por El Confidencial.

“El comentario forma parte de los Supercopa Files, un alud de archivos inéditos que desvelan, entre otros presuntos escándalos, que Piqué tuvo un papel decisivo en las negociaciones para la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí y disfrutó a lo largo de ese proceso de un trato privilegiado por parte de Rubiales por motivos no aclarados. Un portavoz de Piqué ha negado a este diario que recibiera ese trato de favor”, escribió el diario que reveló los audios.

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, izquierda, y el presidente de la Autoridad del Deporte General Saudí, el príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, en una conferencia de prensa detrás de la Supercopa de España, en Yidda, Arabia Saudí

Sin embargo, horas más tarde y ante la magnitud de lo sucedido, Piqué salió a dar su descargo en una conferencia de prensa en la red social Twitch: “El Confidencial me llama hace una semana y me dicen que esto va a salir. Les dije que me daba igual, no me tengo que esconder de nada, que estamos hablando de una cosa que es totalmente legal. La gente puede dudar de si es normalmente correcto o si hay un conflicto de interés, pero lo que es ilegal es tomar audios privados y filtrarlos por interés, que no hay que ser tonto para saber quien puede estar detrás”.

El 15 de septiembre de 2019, Rubiales envió un audio a Piqué en un tono propio de dos socios que comparten intereses económicos. "Geri, enhorabuena. Ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí"

El central, que recordó que la noticia del acuerdo con Kosmos y la comisión “ya salió en 2019″, no quiso entrar en esta polémica de quien era la persona interesada en sacar esto a la luz. “No voy a nombrar a nadie, y menos a Javier (Tebas), con el que también hacemos cosas con LaLiga o la UEFA. Cuando traes un negocio, es para todos; así funciona el negocio, lo que pasa es que este es un país habituado a pensar mal”, remarcó Piqué. ”No me quiero poner a pensar en si van por mí o a por la RFEF, esto es una filtración malintencionada. Se usan unos audios fuera de contexto para crear una noticia, y la noticia es que se han filtrado audios de manera ilegal”, insistió.

La primera Supercopa de España en Arabia Saudita se realizó en enero de 2020 con Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid y Valencia, y fue ganada por Real Madrid (0-0, 4-1 en los penales contra el Aleti). Unas semanas antes, Rubiales ya había confirmado en conferencia de prensa que Kosmos había intervenido en las negociaciones con Arabia Saudita, y había señalado que la federación no había hecho ningún pago directo a la empresa fundada por Piqué, con lo cual evitaba de este modo una infracción a su código ético, adoptado por unanimidad en diciembre de 2019.

El jueves pasada, la Federación denunció en un comunicado haber sido víctima de “una acción criminal organizada y dirigida a la posterior revelación de secretos, mediante la distribución de documentación confidencial con una clara intención espuria”, añadiendo que “conversaciones de texto y audio privadas de ejecutivos del ente federativo, incluyendo del presidente, Luis Rubiales, y del secretario general, Andreu Camps” habían sido sustraídas.

En una declaración publicada este lunes por el diario deportivo Marca, la RFEF estimó que “la información no aporta nada nuevo a lo que se publicó en 2019. Todos los números de la operación fueron presentados, explicados y respaldados por la Asamblea del fútbol”.