Escándalo en Riestra vs. Vélez por los fallos de Arasa y el VAR: “No tienen que dirigir nunca más”, pidió Barros Schelotto

No bien finalizó el partido, Gustavo Barros Schelotto, hermano de Guillermo, fue a sacar a sus futbolistas, los que todavía intentaban reclamarle al árbitro Nazareno Arasa por el gol anulado que hubiera sido el 2-1 para Vélez en la cancha de Deportivo Riestra. Al final fue 1-1, por la 7° fecha del torneo Clausura, pero el cuerpo técnico y los futbolistas del Fortín se fueron enojados por fallos arbitrales que le impidieron llevarse el triunfo.

Un nuevo escándalo salpica al fútbol argentino. El Mellizo vio la tarjeta roja tras meterse más de tres metros dentro del campo de juego a reclamar una posición adelantada en el gol de Riestra. “No dije nada”, gritaba con rostro incrédulo Guillermo Barros Schelotto al ver la reacción del juez Arasa, aunque vale remarcar que no es la primera vez que el Mellizo termina expulsado por una reacción desmedida desde el banco de suplentes.

"YO NO DIJE NADA": el cruce con expulsión incluida entre Guillermo Barros Schelotto y los árbitros tras el gol del Rayo González en el 1-1 entre Riestra y Vélez por la fecha 7 del #TorneoClausura. pic.twitter.com/MI8n0abmOi — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

El más duro desde el mensaje fue, justamente, Guillermo Barros Schelotto, que pese a que fue expulsado estuvo presente igual en la conferencia de prensa. Y fue tajante: “¿La expulsión? Fue un insulto al aire que él lo tomó como propio; a veces pasa. En el juego, Vélez jugó muy bien, como viene haciéndolo hace un año. Lo único que voy a decir de Arasa y Ceballos tienen la responsabilidad de que Vélez no haya ganado. Es un día triste. Me da tristeza que se haya definido así el partido, que no se haya resuelto en la cancha. Se hizo todo para que Vélez hoy esté en la punta".

Y siguió, con tono serio: “Vélez debiera estar en la punta y no está. Arasa y Ceballos no tienen que dirigir nunca más, ni en el campo ni en el VAR, a Vélez. El hincha de Vélez se merece eso. Hoy Vélez no está puntero por eso. Vélez en la cancha ganó. Vélez hizo todo en la cancha para estar puntero. Porque dentro de 20 días van a decir que Vélez pudo estar en la punta pero... eso sino va a quedar en el aire. No tengo muchas ganas de hablar del partido... Lo único que quiero decir es que Velez merece estar puntero”. El Mellizo incluso finalizó a la tercera o cuarta pregunta la conferencia porque se mostró dolido por la situación, no tenía ganas de hablar de temas futbolísticos por lo vivido ante Riestra.

No fue la única voz visitante que se levantó contra Arasa y Ceballos. Tiago Silvero, con apenas 20 años, tampoco no se escondió ante las consultas periodísticas: “La verdad que prefiero no hablar del arbitraje porque todas las jugadas eran foul en contra y no cobró una para nosotros. Nos vamos muy calientes. Para mí no fue foul en la jugada del 2-1, pero no quiero hablar tanto porque sino siempre los perjudicados somos nosotros. Se fijaban todo si era a favor de nosotros, estamos muy calientes, muy calientes la verdad. Queríamos ganar, no vinimos a especular nada. Las ganas de llevarnos los tres puntos, como tratamos de hacer siempre con Vélez, y por eso nos vamos con bronca”, dijo el defensor surgido de las divisiones inferiores en declaraciones a TNT Sports, todavía en el campo de juego.

¿QUÉ TE PARECE? Por esta acción de Thiago Aguirre sobre Cristian Paz, Nazareno Arasa anuló el agónico 2-1 de Vélez sobre Riestra en el Guillermo Laza por la fecha 7 del #TorneoClausura y todo terminó en empate... ¡Se ríe Gustavo! pic.twitter.com/P2bXZOVQHv — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

Lucas Robertone, uno de los referentes, agregó: “Desde el banco creemos que no es falta y debió ser el 2-1 para nosotros. Se vio apenas un contacto que no le impide el rechazo al defensor de ellos y eso nos impidió que nos llevemos los tres puntos. Una sensación de injusticia, fuimos superiores mediante el juego y son jugadas putuales y claves que marcan el resultado. Por una decisión arbitral nos llevamos nada más que un punto. Incluso en la jugada del gol de Riestra hay posición adelantada: esa no la quieren cobrar o... no la ven y las demás sí”.

Ignacio Arce, arquero de Deportivo Riestra, afirmó: “Fue un gran partido, la dinámica del juego de ellos. Vélez tiene chicos atrevidos y juegan bien. Nosotros con el orden, la agresividad y alguna contra, podíamos aprovechar para complicarlos. Hicimos un gran trabajo pero me voy con la bronca del gol que fue de ellos, en una jugada insólita (gol en contra de Facundo Miño tras un zurdazo de Pellegrini). Pero nosotros tenemos que sumar. De eso se trata”.

Nazareno Arasa, el árbitro principal de Deportivo Riestra vs. Vélez FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

Y con respecto a la polémica que reclamó todo Vélez, Arce afirmó: “¿El 1-2? Yo veo la falta del delantero de Vélez, que al saltar se le traba abajo con el defensor nuestro, pero son jugadas rápidas y creo que fue acertado lo que cobró el VAR. Después uno tiene que escuchar que a nosotros nos favorecen... A nosotros nadie nos puede cuestionar. Nos quedamos con el buen trabajo que hicimos”.

¿Qué fallos estuvieron bajo la lupa?

El gol de Riestra: se cumplían 8 minutos del segundo tiempo cuando, de un tiro libre frontal, vino el rechazo defensivo de Mammana. En el comienzo de la acción, como suelen hacer algunos equipos en forma de estrategia, ubican a un jugador a propósito en posición adelantada para “distraer” marcas pero la pelota no irá hacia allí: el balón no cayó cerca de Céliz y, en la segunda jugada, vino el centro desde la izquierda de Bracamonte para el gol de cabeza de Tomás González, que ubicó la pelota junto al palo izquierdo de Marchiori. En esta situación, Guillermo Barros Schelotto no tuvo razón en el reclamo.

Lo mejor del partido

Y el gol anulado a Vélez que pudo ser el 2-1 para los dirigidos por los Mellizos Barros Schelotto: ahí sí la terna cometió un error, ya que dio la sensación de que no hubo infracción de Thiago Aguirre sobre Cristian Paz, en la acción inmediata al zurdazo de Lanzini que volvía a finalizar en gol en contra de un jugador de Riestra. Pudo haber un roce en la disputa del balón, pero no lo suficientemente fuerte o determinante para evitar que el defensor pudiera rechazarlo sin dificultad. Arasa convalidó primero el gol, pero recibió el llamado de Diego Ceballos en el VAR. Fue a ver la imagen y tras repasarla en el monitor, decidió invalidar el tanto por la infracción en ataque.

Lamentablemente, todo esto es algo que se hizo costumbre. Otro partido en donde el fútbol argentino termina en un escándalo por fallos arbitrales que generan, además, reacciones críticas y de desconfianza por los protagonistas, sean integrantes del cuerpo técnico o jugadores.