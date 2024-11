Escándalo en Santiago del Estero: piedras, golpes con la policía en los cuartos de final del Federal A

Un escándalo de dimensiones, piedras de los hinchas locales a los jugadores rivales, corridas dentro del campo de juego entre los dos planteles y determinaciones arbitrales que generaron demasiadas dudas. El empate 1-1 entre Sarmiento de La Banda y Olimpo de Bahía Blanca, disputado en Santiago del Estero, por los cuartos de final del segundo ascenso del Federal A, quedó en segundo plano en un desenlace que hasta tuvo una queja en las redes sociales de Olimpo con un mensaje directo: “Nos robaron la ilusión”. El resultado no les alcanzó a los bahienses, ya que en el estadio Roberto Carminatti se dio el mismo marcador y el conjunto santiagueño tenía ventaja deportiva.

El encuentro no fue televisado, pero en algunos posteos de X se registraron los momentos en los que los jugadores de Olimpo le reclamaron al árbitro Joaquín Gil por algunas determinaciones. Allí se vieron algunas agresiones que recibieron los jugadores del conjunto bahiense desde las tribunas de los hinchas de Sarmiento y, según Facundo Affranchino, un de los referentes de Olimpo, hasta fueron golpeados por algunos de los policías que estaban dentro del campo de juego.

Vergüenza santiagueña parte 1 pic.twitter.com/Ted6ywDiOf — Simplemente Aurinegro (@Aurinegrosimple) November 3, 2024

Luego del encuentro, Affranchino habló acerca de lo sucedido dentro de la cancha: “Fue una locura, sinceramente nunca en mi vida me tocó vivir una cosa así. Espero que nunca más me toque. No hay palabras para describirlo. Es mucha la impotencia, la indignación. Fue muy alevoso. Todo lo que pasó fue increíble. Lamentablemente pasó de todo. Me voy muy mal, muy angustiado. Este es el fútbol argentino lamentablemente y nosotros somos víctima otra vez. Porque no solamente nos pasó este año. Es mucha la bronca que tenemos”, dijo el futbolista en Simplemente Aurinegro.

Vergüenza santiagueña parte 2 pic.twitter.com/hUfW7Upohj — Simplemente Aurinegro (@Aurinegrosimple) November 3, 2024

Y agregó: “Todas las chiquitas iban para ellos. Si el árbitro cobraba, ni siquiera bien, si nos dejaba seguir alguna que otra jugada, les hacíamos dos goles seguramente. Nos robaron todo el partido, después del partido hubo gente que se metió al campo de juego que no tenía nada que hacer. Hablábamos con el árbitro para reclamarle. La policía estaba ahí, esa gente entró a agredirnos. Por eso se desencadenó como un tumulto. Desde afuera de la cancha me cayó una piedra en la cabeza. Se metía el que quería a agredirnos, nadie hacía nada, no había policías que nos protejan”.

Vergüenza santiagueña parte 3 pic.twitter.com/qTNsYzJLGE — Simplemente Aurinegro (@Aurinegrosimple) November 3, 2024

Cuando le consultaron acerca de qué explicaciones les dio el árbitro, Affranchino explicó: “Al principio no aceptaba lo que le reclamábamos, como que estaba firme en su postura y después nos terminó pidiendo disculpas. Pero bueno, no quiero hablar mucho de eso, porque yo tengo que seguir jugando, trabajando y es la comida de nuestros hijos y eso es lo que más bronca da. En la única que nos dejaron llegar la metimos, porque después cobró 200 offsides que no eran. Así que estoy orgulloso de este equipo porque se bancó todo y soportó durante todo el año muchísimas cosas y lamentablemente nos vamos con las manos vacías”.

La palabra de Facundo Affranchino. pic.twitter.com/37LKlYCWr8 — Simplemente Aurinegro (@Aurinegrosimple) November 3, 2024

Minutos más tarde, en la cuenta oficial de Olimpo, en X, luego de la eliminación, apareció un posteo con una del equipo y la frase: “Nos roban la ilusión”. La terna arbitral, encabezada por Joaquín Gil se tuvo que ir escoltada por la policía.

LA NACION