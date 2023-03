Boca - Olimpo, por Copa Argentina: Hugo Ibarra habló de su continuidad y dijo: “Yo estoy perfecto, esto es un año político”

escuchar

Dos horas antes del burocrático triunfo de Boca sobre Olimpo por la Copa Argentina, dos horas después de tirar magia, como si no hubiera pasado el tiempo, en la moderna cancha de Villarreal, Juan Román Riquelme se reía tímidamente. “¿Por el futuro de Ibarra, me preguntas? “Yo estoy festejando acá, en Villarreal. Nosotros vamos a jugar un partido de Copa Argentina y esperamos poder ganar”, decía, marca registrada de su estilo enigmático, como una gambeta de las que ovacionó hasta la disfonía los hinchas del humilde equipo español, en su día.

Seguía hablando Román, en su función de vicepresidente xeneize, de Castellón a Chaco, sin escalas. Y mostró algunas señales internas. “Los hinchas son muy fanáticos. Venimos ganando seguido, pero cada cuatro, cinco meses tenemos la obligación de volver a ganar. Eso es bueno porque el club tiene que seguir trabajando. Los jugadores también. Estamos con mucha ilusión”, asumió. Pero en el medio sucedieron cosas.

“Es un buen triunfo. Los jugadores lo hicieron muy bien. ¿Mi continuidad? Yo hoy vine a dirigir. Ustedes tienen información, háblenlo con ellos. Este es un año político. No soy un improvisado. No tengo que contestar eso porque estoy perfecto. Estoy bárbaro”, dijo no bien salió del vestuario Ibarra. “Mi salud, ya está... Hablen del partido. Ahora hay que pensar en Barracas Central, que es el próximo partido, después veremos la Copa (Libertadores)”, agregó el técnico con respecto al sorteo que se hará el lunes en Asunción.

Hugo Ibarra intuye que son sus últimas horas en el banco de Boca, aunque desde sus declaraciones trata de mantenerse firme. Fiel alumno del antiguo número 10, con mejores resultados que rendimientos –nada demasiado alejado de lo que ocurrió con Sebastián Battaglia y Miguel Russo–, el grito en el cielo de la Bombonera en la derrota contra Instituto lo cambió todo. O, en todo caso, lo aceleró: quedó expuesto, como nunca antes, que la realidad xeneize no dependía exclusivamente de los triunfos, como sucedió en buena parte de estos tres años de Ameal, Román y el Consejo. El fanático, al fin, tomó nota de las repetidas críticas de los especialistas: Boca suele ser un equipo que no devuelve la entrada, más allá de que “cada seis meses ganamos un título”, como suele exhibir el vicepresidente. La nueva aventura en la Copa Libertadores, un trofeo que no conquista desde 2007, reabrió el libro de pases: ahora, dicen, hace falta un DT con experiencia y lejos del pago chico de la Ribera. Tata Martino, por ejemplo.

Ibarra cambia, repite, vuelve a empezar y trata de tomar decisiones –algunas, drásticas; otras, sorpresivas– en un plantel que lo mira de reojo, sobre todo, los mayores de 30. El problema para el enorme número 4 del fútbol de otro tiempo es que los dirigentes y los hinchas lo observan desde el mismo cristal. Con varios suplentes, pero también con Benedetto, Merentiel, Payero y Varela, a Boca le costó superar el genuino entusiasmo de Olimpo, un conjunto del Federal A.

Dirigido por Arnaldo Sialle, jugó con el ánimo por las nubes tras haber goleado el domingo pasado a Sol de Mayo, de Viedma, por la segunda fecha del torneo. El jugador más conocido para el gran público es el entrerriano Facundo Affranchino, un mediocampista de 33 años que arrancó su carrera en River. “Si toca perder no hay que cambiar la camiseta con el rival. Si mis jugadores quieren la camiseta de Boca, que la compren después en una casa de deportes”, había manifestado el conductor y así jugó el equipo que lo representa. Con alma y vida.

Ibarra dirige a un equipo como un jefe que sabe que será despedido porque sus empleados no le responden. Se confunden en su función y en la tarea general. Lógicamente, los argumentos individuales de varios de sus figuras, hacen la diferencia. Así ocurrió en los últimos años: Boca no precisó de un equipo de alto vuelo (ni siquiera, de mediana sintonía) para sumar estrellas domésticas de diversos colores. Al parecer el tiempo es otro. “¿Mi continuidad? Tendrán que preguntarle a la gente que les dio esa información. Yo pienso y siempre pensé partido a partido, haciendo el mejor trabajo como equipo, y luego pensar en lo que viene, esa fue mi manera de pensar. Ojalá nos pueda ir bien”, reflexionaba, antes del partido.

Y fue más allá: “La relación es perfecta, estoy muy bien con los jugadores, un ida y vuelta tremendo. Con crítica y autocrítica general del grupo para sacar adelante esta situación. Simplemente es eso”. Otra tarea deslucida mostraba ante Olimpo, hasta que sacudió el contexto un bombazo de derecha de Sández, de fuera del área. El defensor hizo el Topo Gigio en su festejo Y saludó a Tito Pompei, uno de los colaboradores de Ibarra. Cualquier gesto puede significar un mensaje.

El equipo bahiense había sido tímidamente algo mejor. Se sabe: Boca no necesita ser superior, ni siquiera tener el dominio del balón, para darle un giro al marcador. La lesión de Payero le permitió una redención a Villa, luego de los reproches en la Ribera. Después de un breve período exclusivo de Olimpo, Boca selló el triunfo con un penal de Benedetto, luego de una infracción inventada por el delantero. Al rato, el descuento de Nadir Hadad no provocó suspenso para Boca, que logró un triunfo apretado. Que no cambia nada.

Pipa Benedetto se refirió sobre la continuidad de Hugo Ibarra. Tras la victoria, el delantero xeneize habló con TyC Sports: “Estoy muy contento por el triunfo. Sabemos que hay cosas por mejorar. Esto nos da mucha confianza. Sabemos que estamos desperdiciando puntos que al final los vamos a sentir. Trabajamos día a día para seguir mejorando. Quedó demostrado que tenemos ganas de ganar. Ojalá que podamos trasladar algo de lo de hoy al campeonato. Escuchamos lo de Ibarra. No nos podemos meter. Hay cosas que se inventan y otras que son verdades. Tenemos que estar al margen de todo. Son temas del cuerpo técnico con los dirigentes. Tenemos que jugar a la pelota y estar al margen. Tener también un poco de autocrítica individualmente y seguir mejorando”