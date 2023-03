Boca - Olimpo, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Argentina

escuchar

ST, 16m: Se va Payero e ingresa Villa

Martín Payero se desploma tras sentir una molestia en su pierna izquierda. Ibarra mueve entonces el banco de suplentes y en su lugar ingresa el colombiano Sebastián Villa.

ST, 2m: Olimpo pierde el empate

En un córner, Lazza le gana la posición a Roncaglia y cabecea sin oposición. La pelota se va desviada, pero es la mejor llegada de los bahienses en el partido.

ST, 1m: Comienza el segundo tiempo

Sin cambios, Boca gana 1-0 a Olimpo en Resistencia (Chaco). El árbitro Lucas Comesaña hace sonar su silbato y comienza la segunda parte del partido.

PT, 45m: Final del primer tiempo

Boca concreta en la red la superioridad que insinuó durante toda la primera etapa. Ese golazo de Sández, el mejor jugador de la cancha, es suficiente para irse a los vestuarios con la victoria parcial por 1-0. Olimpo pelea y no se da por vencido.

PT, 40m: Benedetto se pierde el segundo gol de Boca

Sández vuelve a ser instrumental para su equipo. Ataca por la banda izquierda, divisa a Benedetto en el área y le mete un centro perfecto. Pero el delantero xeneize cabecea mal desde una posición inmejorable y la pelota se va por encima del travesaño. El equipo dirigido por Hugo Ibarra empieza a justificar la ventaja parcial en el marcador.

PT, 35m: ¡Golazo de Boca!

Boca encuentra la apertura del marcador con un golazo de Sandez. El arquero de Olimpo no puede desviar la pelota, que le queda al lateral izquierdo de Boca. Combina con Benedetto y queda perfilado para el remate de derecha. Aunque es zurdo, la pelota se incrusta en el arco de los bahienses. Y es el primer gol del partido.

¡GOL DE BOCA! SANDEZ abre el marcador ante Olimpo en Chaco, por #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/jend9AwzTe — TyC Sports (@TyCSports) March 25, 2023

PT, 32m: Merentiel se pierde el gol

Con dos pases, Boca llega hasta el fondo tras una combinación entre Payero y Weigandt. El centro atrás deriva en la posición de Merentiel, que remata sin marca por encima del travesaño. Es la mejor jugada del equipo xeneize en todo el primer tiempo.

PT, 20m: Olimpo empareja y se anima

Mientras a Boca no le funcionan los circuitos de juego ni las triangulaciones, los bahienses se adelantan en el campo y, con Amarilla como protagonista, se arriman cada vez más al área defendida por Javier García.

PT, 6m: Llega Olimpo

El conjunto bahiense tiene un contragolpe que termina en un remate de Gutiérrez por encima del travesaño. Los equipos se estudian: Boca tiene la pelota y su rival lo espera.

19.00 Se juega en el estadio Centenario de Resistencia

El árbitro Lucas Comesaña da la orden y Boca y Olimpo comienzan el partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina.

18.35 Olimpo también tiene a sus titulares

Arnaldo Sialle, entrenador del equipo bahiense, también tiene definidos a los once titulares que arrancarán el encuentro contra Boca, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

La formación de Olimpo: Martín García; Iván Antunes, Sebastián Álvarez, Emilio Lazza y Juan Perotti; Facundo Affranchino, Claudio Cevasco, Diego Ramírez, Santiago Gutiérrez; Cristian Amarilla y Alejandro Toledo. Entrenador: Arnaldo Sialle.

18.30 Boca, a la cancha con el doble 9

Tal como se especuló en los últimos días, Boca saldrá a la cancha del estadio Centenario de Resistencia (Chaco) con dos delanteros definidos. Miguel Merentiel y Darío Benedetto tendrán la obligación de hacer goles. Entre Juan Ramírez y Martín Payero se repartirán el trabajo de la elaboración. El colombiano Sebastián Villa arrancará desde el banco de los suplentes.

La formación de Boca: Javier García; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini y Agustín Sández; Cristian Medina, Alan Varela, Juan Ramírez y Martín Payero; Miguel Merentiel y Darío Benedetto. Entrenador: Hugo Ibarra.

18.15 Bienvenidos a la cobertura de Boca vs. Olimpo

Hugo Ibarra dirige un partido clave para su continuidad al frente de Boca. Su equipo viene de empatar sin goles ante Defensa y Justicia y de perder contra Banfield e Instituto por la Liga Profesional. La semana pasada, los futbolistas y el entrenador fueron despedidos entre silbidos por los hinchas en la Bombonera. En medio de los rumores por la llegada de un nuevo entrenador, el ex lateral derecho sabe que no tiene margen de error si quiere seguir en el cargo. No le sirve otro resultado que no sea un triunfo ante Olimpo, que milita en el Torneo Federal A.