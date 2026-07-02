Escándalo en Senegal tras la eliminación: renunció un jugador enojado con el técnico y los hinchas juntan firmas para que se vaya el DT

El desenlace resultó brutal para la selección de Senegal. La derrota por 3-2 con Bélgica que los dejó afuera de la Copa del Mundo resultó demasiado cruel, ya que iba ganando por 2-0 y todo se le desmoronó sobre el final de la historia. En ese contexto brotaron las incomodidades internas y hasta uno de los futbolistas más importantes del conjunto africano, Pape Gueye, anunció por redes sociales que renuncia al conjunto nacional mientras se mantenga en el cargo el entrenador, Pape Thiaw, y todo su cuerpo técnico.

Quedó en claro que el ambiente no era el mejor después de una caída tan significativa para Senegal, aunque nadie imaginó que tan rápido iba a ponerse tenso el ambiente en el equipo africano. El mediocampista del Villarreal tomó la palabra y fue contundente su incomodidad por haber sido sustituido a los 21 minutos del segundo tiempo, cuando Senegal todavía ganaba 2-0. En la zona mixta, dejó pasar la oportunidad para poner en evidencia las diferencias con su técnico: “Me encontraba perfectamente, estaba bien físicamente. Es el entrenador el que decide, y listo”.

Pape Gueye :



« Physiquement j’allais bien après c’est le coach qui décide. » pic.twitter.com/w7BLvF1rB2 — Varan 🐊 2.0🇨🇮 (@LucaVaran) July 2, 2026

El seleccionador Pape Thiaw justificó la sustitución indicando que algunos jugadores habían pedido el cambio debido al cansancio. En rueda de prensa, reconoció el dolor por la eliminación y afirmó: “Estos cambios se debieron principalmente al cansancio, más que a consideraciones tácticas… los jugadores pidieron ser sustituidos. Estaban cansados ​​y no podían continuar. Dejarlos en el campo habría sido poco profesional por nuestra parte".

Y continuó: “El fútbol es un deporte cruel. No es fácil para mí, no es fácil para los jugadores. Siento que lo dieron todo. Lo querían por su país, pero no salió bien. Un partido de fútbol no dura 85 minutos. Bélgica remontó y no pudimos con eso”.

Un rato más tarde, el autor de dos goles decisivos contra Irak en la etapa de grupos, Pape Gueye, utilizó sus redes sociales para lanzar la bomba que nadie esperaba en Senegal: “Volveré para decir unas palabras sobre la eliminación, pero hoy anuncio que mientras este cuerpo técnico siga en el cargo, me tomo un descanso de la selección nacional”.

El posteo de Pape Gueye anunciando su renuncia a la selección de Senegal

Frente a este escenario, los hinchas de la selección de Senegal, se estimularon por las redes sociales para llevar adelante una campaña para que Thiaw deje el cargo de seleccionador nacional. Según el medio Seneweb, los fanáticos se movilizaron para juntar firmas pidiendo la dimisión o destitución inmediata del seleccionador nacional, Pape Thiaw. En el sitio publican el link en el que se puede ver que ya se reunieron más de 30.000 firmas verificadas, lo que demuestra el amplio descontento público con el cuerpo técnico.

La petición está dirigida directamente al presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) y a los miembros del Comité Ejecutivo. En esa acción se describe que la eliminación prematura de Senegal es la consecuencia directa de un “previsible fracaso táctico y de gestión”.

El entrenador de Senegal, Pape Thiaw, quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación de la Copa del Mundo ante Bélgica. (AP Photo/Lindsey Wasson) Lindsey Wasson - AP

Incluso, en el mismo sitio senegalés, el periodista Betu Wurus, escribió una columna de opinión en el que pide que Thiaw no continúe en el cargo.: “La tragedia radica en que simplemente no contaron con el estratega que merecían en el banco para liderar a esta generación dorada”. Y continuó: “Dejemos de lado la hipocresía en torno a la experiencia nacional y traigamos de vuelta a un entrenador blanco verdaderamente cualificado. Pape Thiaw perdió la oportunidad de hacer historia. Su timidez y su gestión amateur en los momentos decisivos no lo llevarán a ninguna parte. Esta noche, la tarea fue simplemente demasiado grande para él“.